A- A+

LITERATURA Guillaume Flor e Renato Alarcão lançam livro infantojuvenil sobre respeito à diversidade Inspirado em um fato histórico, "Tupi-Maíra" aborda valores como a amizade e o respeito à diversidade cultural

O livro “Tupi-Maíra”, escrito por Guillaume Flor e ilustrado por Renato Alarcão, será lançado neste sábado (16), às 15h, na Livraria Blooks de Niterói, Rio de Janeiro. A obra é o primeiro livro bilíngue, em francês e português, do catálogo infantojuvenil da Cepe Editora.

Inspirado em um fato histórico - a aliança entre franceses e tupinambás, no século 16 -, o livro constrói uma narrativa ficcional que aborda valores como a amizade e o respeito à diversidade cultural, a partir da perspectiva de duas crianças: Lucas, filho do almirante francês Nicolas Durand de Villegagnon, e Kaluanã, filho do líder tupinambá Cunhambebe.

Vindos de realidades distintas, Lucas e Kaluanã se conhecem após a chegada dos franceses à Baía de Guanabara, em 1555, e desenvolvem uma amizade apesar das diferenças de idiomas e costumes. Segundo o editor da Cepe, Diogo Guedes, a obra cria paralelos para apresentar os pontos de vista dos protagonistas, destacando as semelhanças entre eles.

“Ao criar um paralelo entre a vida dessas duas crianças, o texto ressalta o olhar infantil, sempre preocupado em encontrar pontos de contato e irmandade do que em se deter nas diferenças que tanto chamam a atenção dos adultos”, afirma Diogo.

Jornalista com mestrado em História, o francês Guillaume Flor viveu no Brasil entre 2011 e 2015. “Tupi-Maíra” é o primeiro livro do autor, que atualmente mora em Paris.

“Sempre fui um grande defensor da diversidade. Não entendo por que as pessoas não conseguem se dar bem quando são diferentes. Acredito que há uma riqueza real em aprender com os outros, especialmente quando são diferentes. Para mim, o interculturalismo é uma força e não exclui a igualdade”, destaca Guillaume.

“Tupi-Maíra” também é o primeiro projeto pessoal do brasileiro Renato Alarcão. Professor, ilustrador, designer gráfico e artista visual, Renato já publicou trabalhos no The New York Times e no Le Monde Diplomatique.

Com ilustrações feitas em aquarela e grafite, Renato buscou assegurar ao livro uma segunda camada narrativa a partir do impacto visual.

“Tecnicamente são muito simples, mas acredito que as ilustrações se destacam pelo desenho em si, pelas composições, pelo movimento e porque possuem algo cinematográfico”, comenta o ilustrador.

Renato Alarcão espera que o livro seja um incentivo para que as crianças possam desacelerar o tempo, permitindo uma conexão com a literatura e com o universo das histórias, reais ou imaginárias.

“É necessário, diria urgente mesmo, que as crianças sejam protegidas de tantos estímulos vazios de conteúdo simbólico e narrativo; que sejam desafiadas a pensar, a exercitar a memória”, afirma.

Serviço

Lançamento do livro “Tupi-Maíra”

Quando: sábado, 16 de maio, às 15h

Onde: Livraria Blooks de Niterói - Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói/RJ

Entrada gratuita

Preço do livro: R$ 60 (impresso) e pôster de brinde

Informações: @cepeeditora

Veja também