Turá Recife divulga programação de shows por dia de festival; confira

A- A+

A primeira edição do festival Turá em Recife anunciou o cronograma de atrações por dia de festival. O evento, que será realizado nos dias 24 e 25 de agosto, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, receberá no sábado shows de Nação Zumbi apresenta Manguefonia, Lenine e Suzano: 30 anos de ‘Olho de Peixe’, Baco Exu do Blues, Maria Rita, além de uma atração surpresa. Já no domingo, o público poderá assistir às apresentações de Lulu Santos, Jota Quest, Nando Reis convida Joyce Alane, Lagum e Marina Sena.



A venda de ingressos por data já está disponível através do site Tickets For Fun ou nas bilheterias oficiais (Shopping RioMar e Shopping Recife).

Conheça os shows que estarão no TURÁ Recife:

Festejando os 30 anos do Movimento Mangue, a banda pernambucana Nação Zumbi irá apresentar pela primeira vez em Recife o show ‘Manguefonia’, com as participações especiais de Lia de Itamaracá, Jéssica Caitano, Cannibal (Devotos), Fábio Trummer (Banda Eddie) e Siba. O cantor e compositor Lenine e o percussionista Marcos Suzano apresentarão o show ‘30 anos Olho de Peixe’, celebrando as três décadas de lançamento do álbum homônimo, considerado um marco na história da MPB. O rapper baiano Baco Exu do Blues fará show potente e repleto de sucessos, com canções como “20 Ligações” e “Te amo desgraça”. Maria Rita será a porta-voz do Samba no TURÁ Recife e levará seu espetáculo ‘Samba da Maria’, com sucessos de sua discografia e clássicos imortalizados nas vozes de cantoras como Beth Carvalho, Clara Nunes e Elis Regina.

Artista com 50 anos de carreira, Lulu Santos levará seu show comemorativo e que vem viajando pelo Brasil, com hits que emocionam diversas gerações. Jota Quest fará o show da turnê “JOTA25 - De Volta ao Novo”, que comemora os 25 anos da banda de pop rock. Um dos grandes nomes da música brasileira, o eterno Titã Nando Reis vai receber a cantora que é fenômeno na música pernambucana Joyce Alane, em um show exclusivo para o TURÁ Recife. Joyce ganhou espaço fazendo sucesso na internet e gravou em 2023 uma composição própria com o também pernambucano João Gomes O grupo Lagum marcará presença com o show da turnê “LAGUM AO VIVO”, que traz repertório com hits do conjunto mineiro e as canções que os fãs mais se identificam. Artista também mineira, Marina Sena levará seu som pop com toda sensualidade e carisma característicos da cantora, incluindo músicas do novo álbum “Vício Inerente”.



O festival TURÁ conta com uma programação 100% nacional e tem o intuito de exaltar e divulgar a pluralidade e especificidades da cultura brasileira. Realizado pela Festacheia, o evento é apresentado pelo Banco do Brasil.

SERVIÇO:

Turá Recife



Datas: 24 e 25 de agosto de 2024

Local: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-680

Ingressos: a partir de R$ 140 (para os dois dias)

Classificação etária: De 10 a 14 anos acompanhado dos responsáveis legais. A partir de 15 anos desacompanhado. Vedada a entrada de menores de 10 anos.

Bilheterias Oficiais (sem taxas): Shopping RioMar - Avenida República do Líbano, 251 - Pina - Recife - PE CEP: 51110-160. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 09h às 22h|Domingos e feriados: 12h às 21h.

Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-900. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 09h às 22h | Domingos e feriados: 12h às 21h.

Tipos de ingresso:

TURÁ Casadinha: Dá acesso aos 02 dias de festival (sábado e domingo). O mesmo ingresso será válido para ambos os dias. Guarde-o em local seguro.

TURÁ Dia: Dá acesso a um dia de festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha).

Clientes Banco do Brasil Ourocard (Todas as Bandeiras)

Clientes portadores dos Cartões de Débito e Crédito do Banco do Brasil Ourocard têm direito a pré-venda exclusiva. (vendas limitadas a 4 ingressos por CPF).

*O parcelamento e a compra online são válidos apenas para cartões de crédito.

*Esta oferta não é válida para cartões corporativos e empresariais

Clientes Banco do Brasil Ourocard Elo

Clientes portadores dos Cartões de Débito e Crédito do Banco do Brasil Ourocard Elo têm desconto exclusivo de 20% para aquisição de ingressos nas modalidades Dia e Casadinha, além de parcelamento exclusivo em até 10 (dez) vezes sem juros. (vendas limitadas a 4 ingressos por CPF). O desconto é válido para todas as modalidades de preço (Inteira, Social, Meia e Demais Beneficiários).

*Para ter acesso ao desconto e ao parcelamento, é necessário efetuar o pagamento com os cartões Banco do Brasil Ourocard Elo.

*O parcelamento e a compra online são válidos apenas para cartões de crédito.

*Esta oferta não é válida para cartões corporativos e empresariais.

Demais clientes

Clientes dos demais cartões têm parcelamento em até 6 (seis) vezes sem juros na compra do Casadinha e Dia. (vendas limitadas a 6 ingressos por CPF).



Entrada Social

A Entrada Social é uma categoria de ingresso que oferece desconto de 40% no valor do ingresso inteiro, mediante doação aos programas sociais Samaritanos, Casa do Pão e Projeto Vincular. A doação deverá ser feita na entrada do evento e consistirá em 1kg de alimento não perecível (não serão considerados sal e açúcar) para ingresso Dia e 2kg de alimento (não serão considerados sal e açúcar) para ingresso Casadinha. Caso o alimento não seja entregue no dia do evento, será cobrado o valor do ingresso na modalidade inteira. Os ingressos são limitados e estarão sujeitos à disponibilidade. Mais informações estão disponíveis no site oficial do festival.

Formas de Pagamento:

Bilheteria (sem taxas): Dinheiro, cartões de crédito American Express®, Visa, MasterCard, Diners, Hipercard, Elo e cartões de débito Visa Electron, MasterCard, Hipercard e Elo. Vale-Cultura (Sodexo).

Site (com taxas): Cartões de crédito American Express®, Visa, MasterCard, Diners, Hipercard e Elo.

Sobre o TURÁ

Realizado pela T4F desde 2022, o Festival TURÁ celebra a rica diversidade cultural brasileira, abrangendo desde música até gastronomia, e retorna a São Paulo após edições bem-sucedidas em 2022 e 2023. O festival teve edição realizada em Porto Alegre em 2023, com nova programação para maio de 2024. Estabelecido como destino essencial para fãs da música brasileira, o TURÁ é reconhecido por promover a integração cultural e atrair um público diverso, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário cultural do país.

Veja também

cultura Roberto de Carvalho mostra pintura feita por Rita Lee do rosto do casal