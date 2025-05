A- A+

RIO DE JANEIRO Turista vem ao Rio para o show de Lady Gaga e some no dia seguinte ao entrar no mar em Ipanema O arquiteto Igor Souza da Costa, de 26 anos, estava acompanhado do namorado. Eles voltariam para Goiás na noite do último domingo

O Corpo de Bombeiros do Rio continua nas buscas por Igor Souza da Costa, de 26 anos, que desapareceu ao entrar no mar da Praia de Ipanema no último domingo (4). O turista de Goiás veio ao Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado, na Praia de Copacabana.

Igor, que é arquiteto, estava em viagem ao Rio junto com o namorado, Wesley Oliveira. Eles tinham o retorno para Goiás marcado para a noite de domingo. Antes do voo, decidiram aproveitar a tarde na praia. A viagem era planejada pelo casal desde janeiro deste ano, quando os rumores sobre o show da diva pop ganharam força.

O casal estava na praia entre os postos 8 e 9 quando Igor desapareceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, Wesley chegou a comunicar a um guarda-vida sobre o desaparecimento do companheiro, no entanto, não informou que ele havia entrado no mar.





— Teve um resgate de um afogamento bem próximo de onde o Igor estava, com isso fez um tumulto, uma aglomeração muito grande, e nesse momento já levantei e fiquei procurando, foi quando eu já não o vi mais. Por ter muita gente, (pensei que) não estava conseguindo vê-lo — contou Wesley em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Ele relatou que Igor se aproximou da água para ver uma cena de afogamento de um adolescente, que era resgatado por bombeiros.

— As pessoas foram dispersando, eu continuei observando, e nada do Igor. Foi aí que eu percebi que ele já não estava ali. Eu fiquei aguardando, porque no outro dia ele tinha se perdido na praia, mas logo ele se encontrou e voltou até mim. E domingo foi diferente. Ele não conseguiu me encontrar, não voltou, não o vi mais. Eu fiquei atento procurando, ver se ele passava. Ele não passou — disse o namorado de Igor.

Nesta segunda-feira, dia seguinte ao desaparecimento, os militares foram acionados para buscas no marcar, dando início ao protocolo. A operação conta com o empenho de militares especializados, como guarda-vidas, mergulhadores e operadores de embarcações de resgate da corporação, com o apoio de motos-aquáticas, drones, aeronaves e lanchas. As buscas seguem ininterruptamente, informou o Corpo de Bombeiros.

As buscas estão concentradas na altura dos postos 8 e 9, na Praia de Ipanema, e foram retomadas na manhã desta terça-feira. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca para o mar da cidade do Rio, com validade até a manhã da última quarta-feira (30), mas continuava agitado em diversos trechos.

