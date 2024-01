"Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" estreia nos cinemas, nesta quinta (18)

A- A+

Depois do lançamento de dois filmes, "Turma da Mônica: Laços" e "Turma da Mônica: Lições" e da série "Turma da Mônica: A Série", ambas produções dirigidas por Daniel Rezende, a clássica turma retorna às telonas. "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", estreia hoje, exclusivamente nos cinemas brasileiros.



Baseado na famosa história em quadrinhos (HQs) da "Turma da Mônica Jovem", que acompanha a adolescência de Mônica, Cebola, Cascão, Magali e seus amigos.



Na nova trama, o público vai encontrar uma nova aventura em tom misterioso, além do amadurecimento dos personagens e o fortalecimento da amizade da turma mais conhecida do Brasil.



Mauricio de Sousa, criador dos quadrinhos faz uma participação especial no longa em uma cena. Além disso, Sousa comentou sua expectativa sobre a adaptação: "Eu posso dizer que vão se emocionar, como eu. Os fãs vão sair do cinema com o gostinho de quero mais!".



Mistérios além do museu

Desta vez, os adolescentes Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Cascão (Théo Salomão), Magali (Bianca Paiva) e Milena (Carol Roberto), agora no primeiro dia de aula do ensino médio, percebem que tem algo de errado no colégio e, curiosos, decidem descobrir o que poderia estar por trás do clima de mistério.



Os cinco jovens vão se unir para tentar salvar o Museu do Limoeiro, que está para ser leiloado e, durante a investigação do motivo para essa venda, que se apresenta em tom de mistério, descobrem que há uma ameaça ainda maior e mais assustadora, envolvendo antigos segredos do bairro do Limoeiro.



“No filme, novos medos foram desbloqueados, mas uma coisa que as pessoas podem ter certeza é que a turma vai estar sempre junta e que a amizade e o amor resolvem os problemas”, comentou Carol Roberto, que interpreta a Milena.



O ator Xande Valois, que vive Cebola, corrobora com a colega de cena. "Está tudo muito divertido e a gente percebe que com o amadurecimento aprendemos a acreditar mais nos amigos e viver com mais leveza”, ponderou o ator.



Direção e elenco

Conhecido pelo público infantojuvenil, por dirigir "Carrossel: O Filme", "Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina" e "A Garota Invisível", Mauricio Eça é quem assina a direção do filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", apresentando a nova fase da turma de amigos mais famosa do Brasil, criada por Mauricio de Sousa.



No elenco, além do núcleo principal formado por Sophia Valverde, Xande Valois, Théo Salomão, Bianca Paiva e Carol Roberto, há ainda a participação de Mateus Solano (das novelas "Viver a Vida" e "Amor à Vida", entre outras), interpretando Licurgo, Júlia Rabello (da série "Ninguém Tá Olhando"), vivendo Dona Isabelle e Lucas Leto (da novela “Pantanal”), como Nik.

