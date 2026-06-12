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HOMENAGEM Turma da Mônica vai desfilar no Sambódromo e terá personagens espalhados pela cidade A obra de Mauricio de Sousa é Patrimônio Cultural e Imaterial de São Paulo desde dezembro de 2025

A Prefeitura de São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira, 12, uma série de ações para comemorar os 90 anos de Mauricio de Sousa, a partir deste mês de junho. A obra do cartunista paulista, que celebrou a idade em outubro de 2025, é Patrimônio Cultural e Imaterial de São Paulo desde dezembro de 2025.

Uma das atividades mais importantes será um grande desfile da Turma da Mônica anunciado para o dia 28 de junho, às 16h, no Sambódromo do Anhembi. Com ingressos gratuitos, a prefeitura espera receber 30 mil pessoas no evento.

O desfile está sendo desenvolvido pelo MSP Estúdios em conjunto com a Escola de Samba Dragões da Real. O tema será E Eu Tive Uma Ideia. A atração terá carros alegóricos, trilha própria, pré-gravada, e alas coreografadas.

"Assisti ao ensaio. Posso garantir que está muito bonito, estilo Disney. São Paulo nunca viu nada parecido", garante Totó Parente, secretário de Cultura da cidade. O espetáculo contará com os personagens, a presença da família de Sousa e funcionários do Estúdio Mauricio de Sousa.

Esculturas estarão pela cidade

A partir de 1º de julho, até 1º de agosto, 91 esculturas de 30 personagens da Turma da Mônica serão espalhadas pela cidade. A iniciativa é parecida com a Mônica Parade, que, em 2013, comemorou os 50 anos da personagem mais famosa do cartunista e espalhou réplicas da menina de vestido vermelho pela cidade.

Cada estátua terá um QR Code que os visitantes poderão acessar e descobrir onde estão as demais peças. Quem acessar o dispositivo, participará de um ranking. Ao completar todo o circuito, visitando as 91 estátuas, o participante vai ganhar uma prêmio, ainda a ser divulgado pela Prefeitura.

Banco de bronze na Avenida Paulista

Em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista, a prefeitura vai instalar um banco - uma escultura de bronze permanente - com Mauricio de Sousa rodeado de alguns de seus personagens. Quem tirar foto na peça, que será inaugurada no dia 27 de junho, terá o Masp como fundo.

Os personagens também estarão em outros pontos da capital. Três infláveis gigantes serão implantados em pontos específicos a partir de 28 de junho. Na Biblioteca Mario de Andrade, na região central, ficará o Sansão, o coelho de pelúcia da Mônica. O cãozinho Bidu poderá ser visto no Teatro Municipal. O inflável de Mauricio de Sousa ocupará o Centro Cultural São Paulo.

"Essas ações celebram não só o artista, mas o legado de um homem que ajudou a formar a consciência e o gosto pela leitura de milhões de brasileiros de diferentes gerações" diz Parente.

Mascote foi criado a pedido de Sousa

O mascote Paulistinha, com uma camiseta que traz a inscrição "Eu amo SP", foi criado pela MSP Estúdios. A ação do personagem não ficará restrita apenas ao período dos eventos comemorativos. A ideia é transformá-lo em um símbolo da cidade.

"Quando pensamos em cartões postais, pensamos no Masp ou na Ponte Estaiada. Queríamos algo que marcasse a cidade. A Austrália tem o canguru, o Canadá, o castor. Nós, agora, temos o Paulistinha. Ele representa o sonhar na cidade", justifica o prefeito Ricardo Nunes, que, durante a coletiva de apresentação das homenagens a Sousa, elegeu o Chico Bento como seu personagem preferido da Turma. "Ele é da roça, do campo, do agro", disse.

Marcos Saraiva de Sousa, presidente do Instituto Mauricio de Sousa, neto do cartunista, contou que foi o próprio Mauricio quem solicitou a criação do mascote Paulistinha. "Ele não fará parte do universo da Turma da Mônica, não estará nas histórias, mas vai representar os paulistanos."

Na manhã desta sexta-feira, 12, uma escultura do Paulistinha foi inaugurada na Biblioteca Mário de Andrade para marcar o início das homenagens. O ato foi acompanhado por alunos da EMEF Paulo Machado de Carvalho, da Bela Vista. Em contato com o prefeito, as crianças pediram a inclusão de pizza, hambúrguer e açaí na merenda.

Marcos salientou que os Estúdios, que acompanham todas as ações da Prefeitura, não fizeram nenhuma exigência ou pedido específico à administração municipal. O neto de Sousa disse ainda que espera que o avô, atualmente afastado das atividades diárias da empresa, possa comparecer ao desfile no Sambódromo.

A prefeitura promoverá ainda ações educativas com o universo da Turma da Mônica, como oficinas de contações de história nos dias 4, 15 e 25 de julho na biblioteca Mário de Andrade. Também distribuirá 22 mil gibis e 800 livros em bibliotecas públicas e nos CEUs da cidade.

As homenagens a Mauricio de Sousa custarão cerca de R$ 11 milhões, que serão bancadas integralmente pela Prefeitura de São Paulo.

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