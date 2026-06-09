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Festa

Turnê 'Bodega do Pablo' estreia no Recife no dia 12 de setembro, no Classic Hall

O público recifense vai contar com apresentações de Pablo, Zezo e Conde Só Brega

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Pablo, Zezo e Conde, são as atrações da "Bodega do Pablo", no Classic Hall Pablo, Zezo e Conde, são as atrações da "Bodega do Pablo", no Classic Hall  - Foto: César Irará/Diculgação

A turnê do projeto "Bodega do Pablo", comandado pelo cantor do arrocha, passa pela primeira vez no Recife, no dia 12 de setembro, a partir das 20h, no Classic Hall. Com promessa de uma noite marcada por romantismo, sofrência e grandes sucessos da música popular, o evento recebe, ainda, shows de Zezo do Conde Só Brega.

A estreia do formato do evento na capital pernambucana reúne três artistas conhecidos por canções que embalam histórias de amor, desilusões e superação, apostando em um repertório voltado aos fãs da sofrência e do brega romântico.

Segundo a organização, a venda de ingressos será aberta nesta quarta-feira (10), na bilheteria do Classic Hall, no site da Bilheteria Digital e Recife Ingressos

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