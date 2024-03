Turnê Caetano e Bethânia: o que esperar dos shows anunciados pelos artistas

A- A+

Caetano Veloso e Maria Bethânia voltarão a se apresentar juntos, em turnê que se estenderá entre agosto e dezembro deste ano por diferentes estados do país. A série de shows batizada como "Caetano & Bethânia" acontece 46 anos após a realização da primeira performance que os dois realizaram em dupla, em 1978.

Composta para a ocasião, a música "Tudo de novo", de Caetano, deve integrar o repertório das novas apresentações. Aliás, o que esperar dos shows? Essa é a questão que muitos fãs vêm compartilhando por meio das redes sociais.

Não à toa, o repertório da apresentação de "Maria Bethânia e Caetano Veloso" — que resultou num disco homônimo também lançado em 1978 — vem sendo relembrado por fãs dos irmãos baianos. Por meio do X (antigo Twitter), um internauta resgatou o programa da época.

O roteiro do show de 1978 incluiu as seguintes canções:

"Tudo de novo";

"Boa palavra";

"Carcará";

"Alegria alegria";

"João e Maria"

"Tempo de estio";

"Muito";

"Muito romântico";

"Número um";

"Maria Bethânia";

"Mãos de afeto";

"Falando sério";

"Leãozinho";

"Yansã";

"De manhã";

"Loucura";

"Dora";

"O que tinha de ser";

"Meu primeiro amor";

"Reino antigo";

"Adeus, meu Santo Amaro";

"Maninha";

"Trabalhadores do Brasil";

"Triste Bahia";

"Fé cega, faca amolada";

"Doce mistério da vida".

Quando serão os shows de Bethânia e Caetano?

As apresentações da nova turnê de Maria Bethânia e Caetano Veloso vão começar no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de agosto, e se estendem até 14 de dezembro, com shows em outras seis capitais do país. Confira a agenda a seguir:

Rio de Janeiro: 3 e 4 de agosto, na Rio Arena (antiga Jeunesse Arena);

Belo Horizonte: 7 de setembro, no Estádio Mineirão;

Belém: 29 de setembro, no Hangar;

Porto Alegre: 12 de outubro, na Arena do Grêmio;

Brasília: 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha;

Salvador: 30 de novembro, na Itaipava Arena Fonte Nova;

São Paulo: 14 de dezembro, no Allianz Parque.

