Agenda cultural: turnê "Catedral Rock & Hits" é destaque no fim de semana do Recife e RMR
Programação ainda reúne shows, teatro, cinema e exposições para todos os públicos
A agenda cultural do fim de semana chega trazendo atrações para todos os públicos, com destaque especial para a música. No sábado (4), às 21h, a Banda Catedral, em celebração a sua trajetória, apresenta a turnê "Rock & Hits" no Teatro RioMar Recife. Mais cedo, às 18h, o maestro Spok comanda a "Gafieira na Ladeira" ao lado da Orquestra de Gafieira de Bamba, com participações de Alfredo Del-Penho e Verônica Ferriani, no Alma Arte Café, em Olinda.
Nos palcos, a peça "Jorge pra sempre Verão" homenageia o artista Jorge Lafond, com direção de Rodrigo França. A peça será apresentada na Caixa Cultural Recife na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), às 19h30, além de duas sessões no sábado (4), às 16h30 e às 19h30. A programação do fim de semana ainda reúne shows, espetáculos de teatro, sessões de cinema e exposições para todos os gostos. Vale muito a pena conferir a agenda cultural completa e escolher a sua programação. Simbora!
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SHOWS E EVENTOS
Tonynho do Acordeon
Quando: quinta (2), às 20h
Onde: Frege – Avenida Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @fregerecife
"Sextou do 100%", com Banda Chama do Brega
Quando: sexta (26), a partir das 18h
Onde: 100% Brasil Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
“Batidão Metrópole” com Banda Sedutora
Quando: sexta (3), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Rodrigo Barba | 25 Anos do Bloco do Eu Sozinho em Recife
Quando: sexta (3), às 19h (sessão extra)
Onde: Frege, Avenida Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: @fregerecife
“Summer Eletro Vilx” com Math Gomes, DJ Vhoor e Luisa Viscardi
Quando: sexta (3), às 20h
Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: R$ 88,69 via Sympla
Informações: @mirantedopaco
“Forró do Nogal” com Julia Senna e Sofia Souza
Quando: sexta (3), às 20h
Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
Ingressos: R$ 25 via Sympla
Informações: @afazendinhaoficialgracas
Banda Catedral – Turnê “Rock & Hits”
Quando: sábado (4), às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife – R República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 100 via Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda
Programação: shows infantis, encontro com personagens e parque temático
Quando: sábado (4), a partir das 15h
Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens
Informações: @shoppingpatteoolinda
Barbarize - circulação “Manifexta”
Quando: sábado (4), às 19h
Onde: Ilha de Deus (no Marco Zero da Ilha) – Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira, Recife
Horário: 19h
Atrações: Grupo Percussivo Ilha de Deus, Coco do Boi da Mata e DJ Deliira
Entrada: gratuita
Informações: @barbarizeja
“Gafieira na Ladeira” com Spok e a Orquestra de Gafieira de Bamba
Convidados: Alfredo Del-Penho e Verônica Ferriani
Quando: sábado (4), às 18h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @almaartecafe
“Forrobodó” – Edição férias no Cais
Quando: sábado (4), a partir das 15h
Onde: Vão Livre do Cais do Sertão (Armazém 10 do Porto Recife) – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife
Entrada gratuita
Informações: @ocaisdosertao
"Pagode da Aurora"
Quando: sábado (4), às 20h
Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Som da Laje Bar - "Ensaio do Samba do Chefe"
Quando: sábado (4), às 16h
Onde: Quintal dos Borges – Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifacio, Recife
Ingressos: R$ 33,99 via Sympla
Informações: @somdalajerecife
III Grande Baile Dançante da Orquestra Vinagrete
Quando: sábado (4), às 16h
Onde: Mocó Bistrô – Rua das Graças, 178 Graças, Recife
Ingressos: R$ 80 via Sympla
Informações: @armazem.de.sao.jorge
“Gravatá Winter Festival – 1ª edição”
Quando: sábados 4, 11 e 18 de julho, a partir das 15h
Onde: Rancho Colonial – BR-232, km 89 - Gravatá
Ingressos: a partir de R$ 80 no site Evenyx
Informações: (81) 98789-5262 / @donjuanrecife
Atrações: (4/07) – Zé Bob Country, Felipe e Gabriel, Samba & Love, DJ Wild
(11/07) – Vera e Tomás, Rafa Couti, PV Calado, Papaninfa, DJ Wild
(18/07) – Kind Of Jazz, Máquinas na Pista, Samba & Love, Elias Cabuz
Síntese no Recife | 10 Anos Trilha para o Desencanto da Ilusão
Quando: domingo (5), às 17h
Onde: Estelita – Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos: a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @estelita.recife
“Espaço Geek Asiático”
Quando: sábado (4) e domingo (5)
Onde: Shopping Tacaruna (Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 153, Santo Amaro, Recife), 9h às 22h aos sábados, e das 12h às 21h aos domingos;
Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes), 9h às 22h aos sábados, e das 12h às 21h aos domingos;
Shopping Difusora (Av. Agamenon Magalhães, 444 - Maurício de Nassau, Caruaru), 10h às 21h aos sábados e das 11h às 20h aos domingos e feriados
Entrada gratuita
Informações: @caixadefosforoproducoes
Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho cantam Cartola
Quando: domingo (5), às 16h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @almaartecafe
“Sambar & Love” no Beer Dock Boa Viagem
Quando: domingo (5), a partir das 19h
Onde: Beer Dock Boa Viagem – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 242, Boa Viagem, Recife
Couvert: R$ 30 no local
Informações: @beerdock_recife
TEATRO
“TinderElas no Divã”, da Companhia A Barraca
Quando: 3 de julho, às 19h30
Onde: Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @abarracacia
“Jorge pra sempre Verão”
Quando: quinta (2) e sexta (3), às 19h30; sábado (4), sessões às 16h30 e 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla; Ingressos TransFree via email: [email protected]
Informações: @caixaculturalrecife
“A Eleição”
Quando: sábado (4), às 20h
Onde: Teatro do Apolo – R. do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla e também na bilheteria do teatro, com 1h de antecedência no dia do espetáculo
Informações: (81) 99432-4845
“Vamos para Bremen”, pela companhia TeatroPlage
Quando: sábado (4), às 16h30
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @teatrodesantaisabel
“O Sapatinho de Cristal”, por Roberto Costa Produções e Yuri Costa
Quando: domingo (5), às 11h
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60 via Sympla
Informações: @teatrodesantaisabel
“Hélio, o Balão que não Consegue Voar”, por Cleyton Cabral e Coletivo de Artistas
Quando: domingo (5), às 11h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81 Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
EXPOSIÇÃO
“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo
Quando: abertura neste sábado (2), às 19h
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: até 25 de outubro; terças e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
"O Reinado do Riso"
Quando: até 5 de julho
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
"Fake-Persona", de Jeanine Toledo
Quando: até 10 de julho
Visitação: de segunda a sexta, das 15h às 18h
Onde: Cecí Galeria (1º andar, sala 7) – Rua do Futuro, 858, Graças, Recife
Entrada gratuita
Instagram: @ceci_galeria
"Tempo", de Tereza Perman
Quando: até 16 de julho
Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife
Visitação: de quarta a sábado, das 9h às 16h
Entrada gratuita
Informações: @institutoploeg
“Manto dos Campeões: Lendas da Copa”
Quando: até até 19 de julho
Onde: Shopping Boa Vista – Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 11h às 19h
Entrada gratuita
Informações: @shoppingboavista
"Ocarinada", por Mestre Nado
Quando: até 31 de julho
Onde: Galeria Marco Zero – Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 19h; sábados e feriados, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
"Chaves: A Exposição"
Quando: até 2 de agosto
Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local
Informações: @expo.chaves, @riomar_recife
“De Lá e De Cá”
Quando: até 2 de agosto
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h
Ingressos: a partir de R$ 5 com acesso mediante ingresso do museu; entrada gratuita às terças-feiras
Informações: @pacodofrevo
CINEMA
Cine Apipucos – Programação do fim de semana
Quando: até 5 de julho
Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
Programação: Quinta-feira (2/7)
Super 8 (2011) – sessão legendada
Classificação: 12 anos
Sexta-feira (3/7)
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembrança (2004)
Classificação: 14 anos
Sábado (4/7)
E.T. – O Extraterrestre (1982)
Classificação: Livre
Domingo (5/7) – Mostra Curtas da Copa do Mundo
- Barbosa (1988), direção de Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo
- Meu Nome é Maninho (2014), direção de Adirley Queirós
- Tudo ou Nada em Soterópolis (2014), direção de Lázaro Ramos
- A Copa do Mundo no Recife (2014), direção de Kleber Mendonça Filho
Classificação: Livre.
"Minions & Monstros"
Era de Ouro de Hollywood. Diferente dos outros Minions, James é solitário, criativo e insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de outra pessoa. Ele quer realizar filmes e, ao fazer isso, sem querer liberta uma gangue de criaturas que têm a intenção de destruir o mundo
Direção: Pierre Coffin
"Um Triste e Belo Dia"
Nino e Yasmina se apaixonam no pátio de sua escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. Vinte anos depois, eles se reencontram por acaso e vivem novamente um amor louco, magnético e incandescente.
Direção: Cyril Aris
"O Labirinto dos Garotos Perdidos"
Um garoto do interior se perde na madrugada da cidade grande, passando por uma série de encontros sexuais progressivamente bizarros, enquanto um assassino espreita pelas sombras da metrópole. Exibido na Mostra de São Paulo, o novo filme do cineasta brasileiro Matheus Marchetti acompanha um jovem numa jornada de autodescoberta, desejos e mistérios.
Direção: Matheus Marchetti