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AGENDA CULTURAL Agenda cultural: turnê "Catedral Rock & Hits" é destaque no fim de semana do Recife e RMR Programação ainda reúne shows, teatro, cinema e exposições para todos os públicos

A agenda cultural do fim de semana chega trazendo atrações para todos os públicos, com destaque especial para a música. No sábado (4), às 21h, a Banda Catedral, em celebração a sua trajetória, apresenta a turnê "Rock & Hits" no Teatro RioMar Recife. Mais cedo, às 18h, o maestro Spok comanda a "Gafieira na Ladeira" ao lado da Orquestra de Gafieira de Bamba, com participações de Alfredo Del-Penho e Verônica Ferriani, no Alma Arte Café, em Olinda.

Nos palcos, a peça "Jorge pra sempre Verão" homenageia o artista Jorge Lafond, com direção de Rodrigo França. A peça será apresentada na Caixa Cultural Recife na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), às 19h30, além de duas sessões no sábado (4), às 16h30 e às 19h30. A programação do fim de semana ainda reúne shows, espetáculos de teatro, sessões de cinema e exposições para todos os gostos. Vale muito a pena conferir a agenda cultural completa e escolher a sua programação. Simbora!

SHOWS E EVENTOS

Tonynho do Acordeon

Quando: quinta (2), às 20h

Onde: Frege – Avenida Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @fregerecife

"Sextou do 100%", com Banda Chama do Brega

Quando: sexta (26), a partir das 18h

Onde: 100% Brasil Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

“Batidão Metrópole” com Banda Sedutora

Quando: sexta (3), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Rodrigo Barba | 25 Anos do Bloco do Eu Sozinho em Recife

Quando: sexta (3), às 19h (sessão extra)

Onde: Frege, Avenida Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @fregerecife

“Summer Eletro Vilx” com Math Gomes, DJ Vhoor e Luisa Viscardi

Quando: sexta (3), às 20h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: R$ 88,69 via Sympla

Informações: @mirantedopaco

“Forró do Nogal” com Julia Senna e Sofia Souza

Quando: sexta (3), às 20h

Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife

Ingressos: R$ 25 via Sympla

Informações: @afazendinhaoficialgracas

Banda Catedral – Turnê “Rock & Hits”

Quando: sábado (4), às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife – R República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos: a partir de R$ 100 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda

Programação: shows infantis, encontro com personagens e parque temático

Quando: sábado (4), a partir das 15h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens

Informações: @shoppingpatteoolinda

Barbarize - circulação “Manifexta”

Quando: sábado (4), às 19h

Onde: Ilha de Deus (no Marco Zero da Ilha) – Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira, Recife

Horário: 19h

Atrações: Grupo Percussivo Ilha de Deus, Coco do Boi da Mata e DJ Deliira

Entrada: gratuita

Informações: @barbarizeja



“Gafieira na Ladeira” com Spok e a Orquestra de Gafieira de Bamba

Convidados: Alfredo Del-Penho e Verônica Ferriani

Quando: sábado (4), às 18h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @almaartecafe

“Forrobodó” – Edição férias no Cais

Quando: sábado (4), a partir das 15h

Onde: Vão Livre do Cais do Sertão (Armazém 10 do Porto Recife) – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita

Informações: @ocaisdosertao

"Pagode da Aurora"

Quando: sábado (4), às 20h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Som da Laje Bar - "Ensaio do Samba do Chefe"

Quando: sábado (4), às 16h

Onde: Quintal dos Borges – Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifacio, Recife

Ingressos: R$ 33,99 via Sympla

Informações: @somdalajerecife

III Grande Baile Dançante da Orquestra Vinagrete

Quando: sábado (4), às 16h

Onde: Mocó Bistrô – Rua das Graças, 178 Graças, Recife

Ingressos: R$ 80 via Sympla

Informações: @armazem.de.sao.jorge

“Gravatá Winter Festival – 1ª edição”

Quando: sábados 4, 11 e 18 de julho, a partir das 15h

Onde: Rancho Colonial – BR-232, km 89 - Gravatá

Ingressos: a partir de R$ 80 no site Evenyx

Informações: (81) 98789-5262 / @donjuanrecife

Atrações: (4/07) – Zé Bob Country, Felipe e Gabriel, Samba & Love, DJ Wild

(11/07) – Vera e Tomás, Rafa Couti, PV Calado, Papaninfa, DJ Wild

(18/07) – Kind Of Jazz, Máquinas na Pista, Samba & Love, Elias Cabuz

Síntese no Recife | 10 Anos Trilha para o Desencanto da Ilusão

Quando: domingo (5), às 17h

Onde: Estelita – Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos: a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @estelita.recife

“Espaço Geek Asiático”

Quando: sábado (4) e domingo (5)

Onde: Shopping Tacaruna (Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 153, Santo Amaro, Recife), 9h às 22h aos sábados, e das 12h às 21h aos domingos;

Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes), 9h às 22h aos sábados, e das 12h às 21h aos domingos;

Shopping Difusora (Av. Agamenon Magalhães, 444 - Maurício de Nassau, Caruaru), 10h às 21h aos sábados e das 11h às 20h aos domingos e feriados

Entrada gratuita

Informações: @caixadefosforoproducoes

Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho cantam Cartola

Quando: domingo (5), às 16h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @almaartecafe

“Sambar & Love” no Beer Dock Boa Viagem

Quando: domingo (5), a partir das 19h

Onde: Beer Dock Boa Viagem – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 242, Boa Viagem, Recife

Couvert: R$ 30 no local

Informações: @beerdock_recife



TEATRO

“TinderElas no Divã”, da Companhia A Barraca

Quando: 3 de julho, às 19h30

Onde: Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @abarracacia



“Jorge pra sempre Verão”

Quando: quinta (2) e sexta (3), às 19h30; sábado (4), sessões às 16h30 e 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla; Ingressos TransFree via email: [email protected]

Informações: @caixaculturalrecife

“A Eleição”

Quando: sábado (4), às 20h

Onde: Teatro do Apolo – R. do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla e também na bilheteria do teatro, com 1h de antecedência no dia do espetáculo

Informações: (81) 99432-4845



“Vamos para Bremen”, pela companhia TeatroPlage

Quando: sábado (4), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel

“O Sapatinho de Cristal”, por Roberto Costa Produções e Yuri Costa

Quando: domingo (5), às 11h

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel

“Hélio, o Balão que não Consegue Voar”, por Cleyton Cabral e Coletivo de Artistas

Quando: domingo (5), às 11h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81 Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial



EXPOSIÇÃO



“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo

Quando: abertura neste sábado (2), às 19h

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: até 25 de outubro; terças e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixaculturalrecife



"O Reinado do Riso"

Quando: até 5 de julho

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixaculturalrecife

"Fake-Persona", de Jeanine Toledo

Quando: até 10 de julho

Visitação: de segunda a sexta, das 15h às 18h

Onde: Cecí Galeria (1º andar, sala 7) – Rua do Futuro, 858, Graças, Recife

Entrada gratuita

Instagram: @ceci_galeria

"Tempo", de Tereza Perman

Quando: até 16 de julho

Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife

Visitação: de quarta a sábado, das 9h às 16h

Entrada gratuita

Informações: @institutoploeg

“Manto dos Campeões: Lendas da Copa”

Quando: até até 19 de julho

Onde: Shopping Boa Vista – Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 11h às 19h

Entrada gratuita

Informações: @shoppingboavista

"Ocarinada", por Mestre Nado

Quando: até 31 de julho

Onde: Galeria Marco Zero – Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 19h; sábados e feriados, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: @galeriamarcozero

"Chaves: A Exposição"

Quando: até 2 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves, @riomar_recife

“De Lá e De Cá”

Quando: até 2 de agosto

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h

Ingressos: a partir de R$ 5 com acesso mediante ingresso do museu; entrada gratuita às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



CINEMA

Cine Apipucos – Programação do fim de semana

Quando: até 5 de julho

Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial

Programação: Quinta-feira (2/7)

Super 8 (2011) – sessão legendada

Classificação: 12 anos

Sexta-feira (3/7)

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembrança (2004)

Classificação: 14 anos

Sábado (4/7)

E.T. – O Extraterrestre (1982)

Classificação: Livre

Domingo (5/7) – Mostra Curtas da Copa do Mundo

- Barbosa (1988), direção de Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo

- Meu Nome é Maninho (2014), direção de Adirley Queirós

- Tudo ou Nada em Soterópolis (2014), direção de Lázaro Ramos

- A Copa do Mundo no Recife (2014), direção de Kleber Mendonça Filho

Classificação: Livre.

"Minions & Monstros"

Era de Ouro de Hollywood. Diferente dos outros Minions, James é solitário, criativo e insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de outra pessoa. Ele quer realizar filmes e, ao fazer isso, sem querer liberta uma gangue de criaturas que têm a intenção de destruir o mundo

Direção: Pierre Coffin

"Um Triste e Belo Dia"

Nino e Yasmina se apaixonam no pátio de sua escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. Vinte anos depois, eles se reencontram por acaso e vivem novamente um amor louco, magnético e incandescente.

Direção: Cyril Aris

"O Labirinto dos Garotos Perdidos"

Um garoto do interior se perde na madrugada da cidade grande, passando por uma série de encontros sexuais progressivamente bizarros, enquanto um assassino espreita pelas sombras da metrópole. Exibido na Mostra de São Paulo, o novo filme do cineasta brasileiro Matheus Marchetti acompanha um jovem numa jornada de autodescoberta, desejos e mistérios.

Direção: Matheus Marchetti



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