Seg, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW DE CÉU

Turnê "Céu 20 Anos" será atração da próxima edição Sessions na Cachaçaria Carvalheira

Marcada para 14 de novembro, noite vai ter a cantora Céu no Recife em repertório que revisita as duas décadas de carreira da artista paulista

Reportar Erro
Cantora Céu apresenta no Recife turnê "Céu - 20 Anos" em festa Sessions na Cachaçaria CarvalheiraCantora Céu apresenta no Recife turnê "Céu - 20 Anos" em festa Sessions na Cachaçaria Carvalheira - Foto: Pablo Porciúncula/AFP

A próxima edição da Sessions, marcada para 14 de novembro, traz para o palco da Cachaçaria Carvalheira a cantora Céu, com a turnê "Céu - 20 Anos".

A noite - idealizada em parceria entre a Carvalheira e Golarrole - conta, ainda, com a Orquestra Vinagrete, Malícia Champion e discotecagem de Alanna Marques.

 

Leia também

• "A Gaivota", clássico de Tchékhov, ganha montagem no Hermilo Borba

• Arlindo Cruz é saudado em álbum com Ivete Sangalo e Vanessa da Mata, entre outras mulheres da música



A Turnê
Lançada em 2025,  a turnê "Céu - 20 Anos" celebra o álbum "Céu", o primeiro trabalho da cantora e compositora paulista.

Composto por 15 faixas o disco apresenta, entre outras, "Lenda" e "Malemolência"  que, do cancioneiro de Céu, está entre as mais aclamadas pelo público, que no Recife será contemplado por um passeio de duas décadas da artista.

Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta quarta (30), na plataforma Sympla.

SERVIÇO
"Sessions", com a cantora Céu e turnê "Céu - 20 Anos"
Quando: Sábado, 14 de novembro, às 18h
Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul, 4921, Imbiribeira
Ingressos a partir desta qarta (30), via Sympla
Informações: @golarrole

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter