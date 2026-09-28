Turnê "Céu 20 Anos" será atração da próxima edição Sessions na Cachaçaria Carvalheira
Marcada para 14 de novembro, noite vai ter a cantora Céu no Recife em repertório que revisita as duas décadas de carreira da artista paulista
A próxima edição da Sessions, marcada para 14 de novembro, traz para o palco da Cachaçaria Carvalheira a cantora Céu, com a turnê "Céu - 20 Anos".
A noite - idealizada em parceria entre a Carvalheira e Golarrole - conta, ainda, com a Orquestra Vinagrete, Malícia Champion e discotecagem de Alanna Marques.
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A Turnê
Lançada em 2025, a turnê "Céu - 20 Anos" celebra o álbum "Céu", o primeiro trabalho da cantora e compositora paulista.
Composto por 15 faixas o disco apresenta, entre outras, "Lenda" e "Malemolência" que, do cancioneiro de Céu, está entre as mais aclamadas pelo público, que no Recife será contemplado por um passeio de duas décadas da artista.
Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta quarta (30), na plataforma Sympla.
SERVIÇO
"Sessions", com a cantora Céu e turnê "Céu - 20 Anos"
Quando: Sábado, 14 de novembro, às 18h
Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul, 4921, Imbiribeira
Ingressos a partir desta qarta (30), via Sympla
Informações: @golarrole