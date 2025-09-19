Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus no Recife contará com Simone Mendes e Léo Foguete
O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco
No dia 25 de outubro, Recife recebe de volta a dupla Jorge & Mateus com a turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos já estão à venda no site Q2 Ingressos.
Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe.
A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla.
Serviço:
Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus
Quando: 25 de outubro
Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco
Ingresoss a partir de R$ 180 no site Q2 Ingressos
*Com informações da assessoria de imprensa