Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus no Recife contará com Simone Mendes e Léo Foguete

No dia 25 de outubro, Recife recebe de volta a dupla Jorge & Mateus com a turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos já estão à venda no site Q2 Ingressos.

Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe.

A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla.

Serviço:

Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus

Quando: 25 de outubro

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingresoss a partir de R$ 180 no site Q2 Ingressos

*Com informações da assessoria de imprensa

