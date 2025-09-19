Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
shows

Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus no Recife contará com Simone Mendes e Léo Foguete

O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Reportar Erro
Jorge e MateusJorge e Mateus - Foto: Ayrton Latapiat/Prefeitura de Petrolina

No dia 25 de outubro, Recife recebe de volta a dupla Jorge & Mateus com a turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco.  Os ingressos já estão à venda no site Q2 Ingressos.

Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe.

A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla.

Leia também

• Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live

• Acordo de R$ 53 milhões para show de Justin Bieber no Coachella foi feito por ele próprio

• Samba do Dendê comemora 16 anos com show de Marquinho Sathan na Bomba do Hemetério

Serviço:
Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus
Quando: 25 de outubro
Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco
Ingresoss a partir de R$ 180 no site Q2 Ingressos

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter