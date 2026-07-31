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MÚSICA

Turnê de Anitta terá jornada de bem-estar com meditação guiada e mais; veja

Vila Equilibrivm ficará aberta das 14h às 17h, com atividades gratuitas destinadas exclusivamente ao público que estiver presente no evento

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Nova turnê de Anitta promete ir muito além da músicaNova turnê de Anitta promete ir muito além da música - Foto: André Nicolau/Divulgação

A nova turnê de Anitta promete ir muito além da música. Conhecida por reinventar seus espetáculos, a cantora preparou uma experiência inédita para os fãs da era Equilibrivm, em que o público será convidado a participar de atividades de bem-estar e autoconhecimento antes do início dos shows. A iniciativa faz parte do conceito do álbum mais recente da artista, que aborda temas como espiritualidade, ancestralidade, identidade e transformação pessoal.

Batizado de Vila Equilibrivm, o espaço funcionará nas cidades que receberão a turnê e reunirá práticas como meditação guiada, massagens, terapias, mapa astral, dança circular e experiências sonoras. A proposta é criar um ambiente de desaceleração antes da apresentação principal, reforçando a mensagem que inspira o novo projeto musical da cantora.

Segundo divulgado nas redes sociais oficiais da turnê, a Vila Equilibrivm ficará aberta das 14h às 17h, com atividades gratuitas destinadas exclusivamente ao público que estiver presente no evento. A participação acontecerá por ordem de chegada, mediante inscrição realizada na cabine de check-in no próprio dia, e cada pessoa poderá participar apenas uma vez de cada experiência, conforme disponibilidade de vagas.

Durante esse período, a organização também adotará uma medida que chamou a atenção dos fãs: não haverá venda de bebidas alcoólicas entre 14h e 16h30. De acordo com a equipe da cantora, a decisão busca preservar a proposta de conexão, presença e autocuidado que marca o início da programação.

Após comentários nas redes sociais sobre a medida, Anitta esclareceu que a suspensão da venda será apenas temporária. Segundo a artista, o funcionamento do evento volta ao normal após o encerramento das atividades da Vila, com a comercialização de bebidas acontecendo normalmente antes do início do show.

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O que os fãs poderão encontrar na Vila Equilibrivm?
A programação reúne diferentes experiências voltadas ao relaxamento, à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal.

Entre as atrações está uma meditação guiada baseada no projeto Musculatura da Alma, de Max Tovar, com narração da própria Anitta. A proposta é conduzir os participantes por um momento de introspecção utilizando técnicas de respiração e concentração.

Também haverá sessões individuais de terapia, realizadas por profissionais do Instituto Altis, que poderão incluir escuta terapêutica, visualizações, liberação emocional e análises sistêmicas, conforme a necessidade de cada participante.

Outro destaque é o Spa Natura Ekos, oferecendo massagens relaxantes com produtos exclusivos da linha criada para a era Equilibrivm.

Já os fãs interessados em astrologia poderão participar de uma experiência de leitura de mapa astral, conduzida em parceria com o Personare. A atividade pretende apresentar aspectos da personalidade e dos ciclos de vida de cada participante.

A programação ainda inclui dança circular, prática coletiva inspirada em tradições ancestrais que busca promover integração entre os participantes, além de uma apresentação de harpa ao vivo, responsável por recepcionar o público logo na entrada da Vila.

Também fazem parte da experiência sessões de "sound healing", utilizando instrumentos ancestrais e técnicas de respiração consciente para estimular relaxamento, e apresentações com Hang Pan, instrumento de percussão conhecido por produzir frequências suaves e meditativas.

Turnê reflete nova fase da cantora
A proposta da Equilibrivm Tour acompanha a transformação artística apresentada por Anitta em seu novo álbum de estúdio. Lançado em duas partes, o projeto reúne influências do pop, funk, samba, reggae e sonoridades afro-brasileiras para explorar temas ligados ao amor-próprio, à espiritualidade, à religiosidade e ao autoconhecimento.

Em entrevistas recentes, a cantora afirmou que a nova turnê será diferente dos tradicionais Ensaios da Anitta, conhecidos pelo clima de festa e repertório repleto de sucessos antigos. Desta vez, o foco estará na narrativa construída pelo álbum, priorizando músicas que dialogam com a mensagem central do projeto.

A cenografia também acompanha esse conceito, com elementos inspirados na natureza, plataformas em diferentes alturas, percussionistas em cena e referências visuais que remetem à ancestralidade e ao universo espiritual apresentado no disco.

Datas
A estreia da turnê ocorre neste sábado, 1º de agosto, em Porto Alegre. Na sequência, Anitta leva o espetáculo para São Paulo, com apresentações nos dias 8 e 9 de agosto. Depois, a artista passa por Fortaleza, em 15 de agosto, segue para Niterói, no dia 22, e encerra a etapa anunciada da turnê em Salvador, no dia 29 de agosto.

Os ingressos para a Equilibrivm Tour já estão à venda no site oficial da turnê. Os valores partem de R$ 315, enquanto as entradas para os setores mais próximos ao palco custam a partir de R$ 464.

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