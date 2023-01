Turnê de despedida de Elton John bate recorde de maior bilheteria de todos os tempos

A- A+

Elton John está se despedindo dos palcos em grande estilo. Batizada de "Farewell yellow brick road", a última turnê do astro bateu o recorde de maior bilheteria de todos os tempos. Foram arrecadados até agora mais de 664 milhões de libras — cerca de R$ 4,1 bilhões.

A turnê derradeira do músico britânico estreou em setembro de 2018, mas foi interrompida pela pandemia e retornou em janeiro do ano passado. Até aqui, foram 278 shows nos Estados Unidos, Europa e Oceania. Antes, a marca de maior bilheteria de uma turnê era de Ed Sheeran, que faturou 630,5 milhões de libras com "The Divide Tour". Sheeran, por sua vez, havia ultrapassado o U2, antigo dono do posto com "The 360° Tour".

Inicialmente, a "Farewell Yellow Brick Road" previa cerca de 300 shows pelo mundo. Em 2018, numa coletiva em Nova York, Elton John anunciou que se aposentaria dos palcos definitivamente para cuidar dos filhos — ele é pai de Zachary (de 11 anos) e Elijah (de 9), frutos de seu casamento com o diretor de cinema canadense David Furnish.

À época do anúncio, Elton John afirmou que gostaria de continuar produzindo, compondo e gravando discos. "Não quero deixar a cena com um gemido, mas com uma grande explosão", prometeu o cantor. "Espero ser criativo até a morte."

Veja também

MÚSICA Sheldon grava DVD no Clube Português; saiba quando