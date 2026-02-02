A- A+

TURNÊ EMICIDA "Emicida Racional MCMV Tour" anuncia calendário: pré-venda para Recife é em 4 de fevereiro Rapper paulista traz o conceito de relatividade para o palco e agradece aos seus mestres na música

Realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú, a turnê tem estreia marcada para 30 de abril, em São Paulo; a pré-venda exclusiva para clientes do banco acontece dia 4 de fevereiro, às 10h, e venda geral a partir de 6 de fevereiro, ambas pelo site da Eventim

O rapper paulista Emicida acaba de anunciar a turnê do seu álbum "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores", que vai circular, a partir de 30 de abril, por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Curitiba.

A "Emicida Racional MCMV Tour" foi concebida pela Cecropia, realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú.

Pré-venda

exclusiva

Os clientes do Itaú têm pré-venda exclusiva com 15% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito do banco a partir do dia 4 de fevereiro, às 10h; a venda geral começa às 12h do dia 6 de fevereiro, pelo site da Eventim.

Origem do nome

Além de ser um acrônimo do álbum "Mesmas Cores & Mesmos Valores", o nome da turnê, "MCMV", faz referência ao ano de 1905 em algarismos romanos, quando a Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, foi publicada.

Assim como o teórico alemão estabeleceu novos parâmetros para a física, afirmando que tempo e espaço não são absolutos, mas relativos ao observador, Emicida levará o conceito para o palco, propondo uma experiência única e pessoal ao público presente - algo de fã para fã.

De acordo com o artista, esse momento estabelece um novo conceito do que deve ser um show de rep (grafado com E), em vez de A, fazendo referência a "ritmo e poesia".

Emicida também destaca que a turnê é a sua maneira de agradecer aos Racionais MC's e aos seus mestres que vieram antes.

“Conseguimos fazer um álbum incrível e, embora o resultado final seja fantástico, o que vivenciamos no estúdio foi transcendental. Mas nas gravações é uma experiência intimista, para poucos e, justamente por ser dessa forma, permite tanta sensibilidade. O que pretendemos fazer com esse espetáculo é levar ao palco esse nível de emoção. Mais do que uma analogia divertida com a Teoria da Relatividade, queremos que essa equação seja parâmetro para alcançar o máximo que um MC pode ser no palco e elevar isso ao quadrado. É igual a um MC ao quadrado", esmiúça Emicida.

SERVIÇO

Emicida Racional MCMV Tour

São Paulo

Quando: 30 de abril de 2026

Onde: Espaço Unimed

Setores e preços:

Pista - R$ 92,50 (Meia-entrada legal) | R$ 129,50 (entrada social) | R$ 185 (inteira)

Camarote A - R$ 232,50 (Meia-entrada legal) | R$ 465 (inteira)

Camarote B - R$ 212,50 (Meia-entrada legal) | R$ 425 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 4 de fevereiro, 10h, até o dia 6 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 6 de fevereiro, 12h online e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: eventim.com.br/emicida

Bilheteria oficial: Allianz Parque

Bilheteria oficial: Espaço Unimed

Início das vendas: 6 de fevereiro, às 13h



Rio de Janeiro

Data: 16 de maio de 2026

Onde: Vivo Rio

Setores e preços:

Pista - R$ 92,50 (Meia-entrada legal) | R$ 111 (entrada social) | R$ 185 (inteira)

Balcão - R$ 222,50 (Meia-entrada legal) | R$ 267(entrada social) | R$ 445 (inteira)

Camarote A e B - R$ 272,50 (Meia-entrada legal) | R$ 327 (entrada social) | R$ 545 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 4 de fevereiro, 10h, até o dia 6 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 6 de fevereiro, 12h online e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: eventim.com.br/emicida

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Curitiba

Data: 27 de junho de 2026

Onde: Igloo Super Hall

Setores e preços:

Área Vip - R$ 97,50 (Meia-entrada legal) | R$ 117 (entrada social) | R$ 195 (inteira)

Pista - R$ 52,50 (Meia-entrada legal) | R$ 63 (entrada social) | R$ 105 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 4 de fevereiro, 10h, até o dia 6 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 6 de fevereiro, 12h on-line e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: eventim.com.br/emicida

Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba

Início das vendas: 6 de fevereiro, às 13h



Recife

Data: 22 de agosto de 2026 (sábado)

Onde: Classic Hall

Setores e preços:

Pista Premium - R$ 82,50 (Meia-entrada legal) | R$ 99 (entrada social) | R$ 165 (inteira)

Pista - R$ 52,50 (Meia-entrada legal) | R$ 63(entrada social) | R$ 105(inteira)

Camarote P1 - R$ 355 (inteira)

Camarote P2 - R$ 305 (inteira)

Camarote P3 - R$ 305 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 4 de fevereiro, 10h, até o dia 6 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 6 de fevereiro, 12h on-line e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: eventim.com.br/emicida

Bilheteria oficial: Classic Hall

Belo Horizonte

Data: 5 de setembro (sábado)

Onde: BeFly Hall

Setores e preços:

Front - R$ 117,50 (Meia-entrada legal) | R$ 235,00 (inteira)

Cadeira Ouro - R$ 127,50 (Meia-entrada legal) | R$ 255 (inteira)

Cadeira Prata - R$ 92,50 (Meia-entrada legal) | R$ 185 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 4 de fevereiro, 10h, até o dia 6 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 6 de fevereiro, 12h on-line e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: eventim.com.br/emicida

Bilheteria oficial: Loja Eventim

*Benefício para clientes Itaú - Pré-venda exclusiva com 15% de desconto no valor dos ingressos para compras com cartões de crédito / Compra de 4 ingressos por CPF - sendo aplicável somente a ingressos inteira, de qualquer setor, sujeito à disponibilidade.

*Com informações da assessoria de imprensa

