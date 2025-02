A- A+

Música Turnê europeia de Alceu Valença com Orquestra Ouro Preto esgota ingressos em vários países Espetáculo do conjunto mineiro traz versões orquestradas para a obra do cantor e compositor pernambucano e já passou pelo Barbican Centre, em Londres, e Salle Pleyel, em Paris

O espetáculo do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença junto à Orquestra Ouro Preto está cumprindo uma turnê europeia com enorme sucesso de público, lotando plateias e esgotando ingressos em diversos países.



Acompanhado por mais de 40 músicos da Orquestra Ouro Preto, o artista cumpre uma agenda de apresentações em seis países e sete cidades, maior turnê internacional já realizada em sua trajetória, levando para a Europa clássicos de sua discografia em versões sinfônicas.



Nas primeiras apresentações, grandes casas de shows ficaram lotadas em Londres e Paris e os ingressos para os próximos shows já estão esgotados ou quase todos vendidos.



Turnê europeia

A estreia aconteceu na noite de quinta-feira (30), no Barbican Centre, um dos principais centros de arte de Londres. Já no sábado, o palco foi em Paris, na Salle Pleyel, considerada uma das maiores salas francesas do século XX, sendo a única sala de concertos sinfônicos da capital.



Com ingressos esgotados em ambas as apresentações, a OOP e Alceu levaram o público ao delírio em apresentações vibrantes e repletas de emoção.

A próxima parada acontece nesta segunda-feira (3) em Utrecht, na Holanda, em mais uma apresentação que já está com os bilhetes sold out. O concerto de logo mais acontecerá no TivoliVredenburg, espaço que teve nova inauguração em 2014 e recebe mais de um milhão de amantes da música todos os anos.

Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença na Salle Pleyel, Paris (Foto: Rapha Garcia)

Na terça-feira (04) será a vez Barcelona, com apresentação na Paral·lel 62, sala de concertos contemporânea, que recebe uma programação de qualidade e inclusiva. O complexo Funkhaus, em Berlim, localizado na antiga Alemanha oriental, receberá o concerto na quinta-feita, dia 06/02.

Portugal será o último país da turnê e contará com apresentações no Porto, dia 08/02, na Casa da Música, o primeiro edifício construído no país exclusivamente dedicado à música, inaugurado em 2005; e em Lisboa, dia 09/02, no Centro Cultural de Belém, a maior sala de espetáculos do país.

A turnê europeia marca o início das comemorações dos 25 anos da Orquestra Ouro Preto, uma das formações orquestrais mais prestigiadas do Brasil, que tem como diretor artístico e regente titular o Maestro Rodrigo Toffolo.

Sucesso de público

O maestro Rodrigo Toffolo celebra a oportunidade de levar mais uma vez a música brasileira ao continente europeu e festeja a receptividade do público.



"Estar ao lado de Alceu é sempre uma alegria para todos nós. Retornar com ele à Europa, em uma turnê desta grandiosidade, passando por diversos países e com esse acolhimento do público só comprova a força da nossa arte, seja ela popular ou erudita. A cultura brasileira merece ser vista e apreciada para além das nossas próprias fronteiras", afirma o maestro.

Para Alceu, o projeto com a OOP representa uma nova abordagem à sua discografia. “O belíssimo resultado deste concerto se dá em grande parte graças ao espírito da Orquestra Ouro Preto. São músicos jovens e muito talentosos que contagiam com a destreza com que tocam seus instrumentos e a maneira como captam as sutilezas da minha música”.

Sobre o projeto

Do calor de Pernambuco à alma de Minas Gerais, a música de Alceu Valença encontra a maestria da Orquestra Ouro Preto em uma parceria de grande sucesso em uma experiência musical única.



Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, projeto que une o cantor e compositor à formação mineira em arranjos surpreendentes para sucessos do artista, aproximou as ladeiras de Olinda às montanhas de Minas ao passear com alegria pela história do cantor e compositor, abrilhantada pela atmosfera sinfônica da formação mineira.



O concerto é fruto da junção de dois capítulos dessa feliz parceria que nasceu em 2014 e se renovou em 2020, projetos amplamente abraçados pelo público e aplaudidos pela crítica, sobretudo pela excelência musical da orquestra comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo.

No repertório, pérolas do cancioneiro brasileiro, com inspirações que vão dos ritmos nordestinos à ótica contemporânea, passam da bossa ao fado, sem abandonar o lirismo e a sensualidade, em versões para clássicos como “La Belle de Jour”, “Anunciação”, “Tropicana”, “Girassol”, “Como Dois Animais”, “Dia Branco”, “Táxi Lunar”.



Orquestra Ouro Preto

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do Brasil, a Orquestra Ouro Preto tem como diretor artístico e regente titular o Maestro Rodrigo Toffolo. Premiado nacionalmente, o grupo jovem vem se apresentando nas principais salas de concerto do Brasil e do mundo. A orquestra foi criada em 2000 e seu trabalho é marcado pelo experimentalismo e ineditismo.

A essência da Orquestra Ouro Preto está em tornar a música de concerto acessível e interessante ao público, tirando a música erudita das salas de concerto e levando até o público em um exercício de popularização do estilo. Por isso, maestro e músicos estão sempre atentos ao exercício de desmistificar o estilo, tornando-o atraente aos ouvidos de todos.

A fórmula escolhida pela Orquestra Ouro Preto para isso é a junção entre a excelência e a versatilidade, a mistura entre o clássico e os estilos mais populares, fazendo um encontro milenar da música clássica com o rock, a MPB e até o hip hop, linguagens amplamente difundidas e repletas de contemporaneidade.



Parte daí a especial atenção do grupo à efervescência cultural da américa Latina, com foco na música brasileira de concerto e nas demais manifestações musicais de países vizinhos, assim como à pesquisa e difusão do repertório vinculado à Escola Mineira de Compositores do Séc. XVII

Confira a agenda da turnê europeia de Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

30/01 - London | The Barbican Centre - ingressos esgotados

01/02 - Paris | Salle Pleyel - últimos ingressos

03/02 - Utrecht | TivoliVredenburg - ingressos esgotados

04/02 - Barcelona | Paral·lel 62 - últimos ingressos

06/02 - Berlim | Funkhaus - últimos ingressos

08/02 - Porto | Casa da Música - ingressos esgotados

09/02 - Lisboa | CCB (Centro Cultural de Belém) - ingressos esgotados.

Veja também