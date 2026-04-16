Turnê do Grupo Revelação e Xande de Pilares chega ao Recife em agosto
Shows ocorrem a partir do mês de junho até outubro em diversas cidades do Brasil
Depois de 11 anos de separação, foi anunciada a turnê que vai reunir novamente Xande de Pilares e o Grupo Revelação em uma turnê nacional de shows. “Tava Escrito: O Reencontro Histórico” percorrerá o Brasil em 2026 e terá passagem por Recife no dia 22 de agosto, no Classic Hall.
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Responsável pelos hits “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante” a banda promete um retorno histórico com seu antigo parceiro. O grupo e cantor divulgaram em suas redes sociais o retorno com algumas falas dos integrantes. "O sucesso nos trouxe coisas boas e nos trouxe coisas ruins. O que foi ruim? Se acostumar com o sucesso", afirmou Sérgio Rufino.
A postagem gerou repercussão entre artistas que aguardam ansiosamento a apresentação. “Eu Vou”, comentou Caetano Veloso. “Uauu que sucesso”, exclamou Anitta.
Após quase 20 anos de parceria, foi em 2014 que o vocalista Xande de Pilares anunciou sua saída do grupo e decidiu seguir carreira solo.
Atualmente o sobrinho de Xande, Mamute, é o atual vocalista que irá dividir palco com o seu tio na turnê junto da formação que marcou a trajetória do grupo: Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tan-tan), Beto Lima (violão), Sérgio Rufino (pandeiro) e Artur Luis (reco-reco).
A turnê passa também por outras nove cidades brasileiras entre o mês de junho e outubro, com pré-venda exclusiva de ingressos para clientes com Cartões BB Elo acontece nos dias 20 e 21 de abril, a partir das 10h, na @ticketmasterbr. Venda geral a partir do dia 22 de abril.
Confira todas as datas
27 de junho – Farmasi Arena, Rio de Janeiro
04 de julho – Fly 51, Porto Alegre
11 de julho – Arena MRV, Belo Horizonte
18 de julho – Allianz Parque, São Paulo
08 de agosto – Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
22 de agosto – Classic Hall, Recife
05 de setembro – Arena Opus, Florianópolis
12 de setembro – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
26 de setembro – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador
10 de outubro – Marina Park, Fortaleza
*Com informações da assessoria de imprensa