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AGENDA CULTURAL Turnê do Grupo Revelação e Xande de Pilares chega ao Recife em agosto Shows ocorrem a partir do mês de junho até outubro em diversas cidades do Brasil

Depois de 11 anos de separação, foi anunciada a turnê que vai reunir novamente Xande de Pilares e o Grupo Revelação em uma turnê nacional de shows. “Tava Escrito: O Reencontro Histórico” percorrerá o Brasil em 2026 e terá passagem por Recife no dia 22 de agosto, no Classic Hall.

Responsável pelos hits “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante” a banda promete um retorno histórico com seu antigo parceiro. O grupo e cantor divulgaram em suas redes sociais o retorno com algumas falas dos integrantes. "O sucesso nos trouxe coisas boas e nos trouxe coisas ruins. O que foi ruim? Se acostumar com o sucesso", afirmou Sérgio Rufino.

A postagem gerou repercussão entre artistas que aguardam ansiosamento a apresentação. “Eu Vou”, comentou Caetano Veloso. “Uauu que sucesso”, exclamou Anitta.

Após quase 20 anos de parceria, foi em 2014 que o vocalista Xande de Pilares anunciou sua saída do grupo e decidiu seguir carreira solo.



Atualmente o sobrinho de Xande, Mamute, é o atual vocalista que irá dividir palco com o seu tio na turnê junto da formação que marcou a trajetória do grupo: Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tan-tan), Beto Lima (violão), Sérgio Rufino (pandeiro) e Artur Luis (reco-reco).



A turnê passa também por outras nove cidades brasileiras entre o mês de junho e outubro, com pré-venda exclusiva de ingressos para clientes com Cartões BB Elo acontece nos dias 20 e 21 de abril, a partir das 10h, na @ticketmasterbr. Venda geral a partir do dia 22 de abril.

Confira todas as datas

27 de junho – Farmasi Arena, Rio de Janeiro

04 de julho – Fly 51, Porto Alegre

11 de julho – Arena MRV, Belo Horizonte

18 de julho – Allianz Parque, São Paulo

08 de agosto – Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

22 de agosto – Classic Hall, Recife

05 de setembro – Arena Opus, Florianópolis

12 de setembro – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

26 de setembro – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador

10 de outubro – Marina Park, Fortaleza

*Com informações da assessoria de imprensa

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