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SHOW Turnê ''Redescobrir Vol. 2'' marca reencontro de Maria Rita com público pernambucano A nova série de apresentações da artista paulista teve início em julho, no interior de São Paulo

A cantora Maria Rita esteve afastada dos palcos por quase dois anos, mas neste ano ela confirmou o seu retorno com a turnê ''Redescobrir Vol. 2''. A série de shows da artista paulista segue até dezembro e para alegria dos fãs pernambucanos, com Pernambuco no itinerário.

O pré-lançamento da nova turnê ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em março, marcando o tão aguardado reencontro com o público. A nova apresentação chega ao Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no dia 4 de dezembro. Segundo a cantora, as informações sobre a venda dos ingressos será anunciada em breve.

Sucessos

O público pernambucano pode esperar um repertório repleto de faixas marcantes da história da música brasileira e músicas de grandes compositores nacionais, eternizadas também por sua mãe, a cantora Elis Regina (1945-1982), como "Cais" e "O Bêbado e a Equilibrista". A nova turnê será diferente do show "Redescobrir" (2012), realizado em homenagem a Elis.



Ao longo da carreira, Maria Rita acumulou sucessos e prêmios, por exemplo as oito vezes em que ganhou o Grammy Latino. Ainda nessa premiação, ela carrega o título de ser a única brasileira a vencer na categoria de Artista Revelação - reconhecimento conquistado no ano de 2004.

Redescoberta

Para Maria Rita, o retorno aos palcos com a turnê 'Redescobrir Vol. 2'' é simbólico. Ela definiu esse momento pessoal e profissional como uma busca pelo colo da mãe, durante entrevista concedida no ''Conversa vai, conversa vem'', videocast do jornal O Globo, em julho deste ano.

A artista havia sido diagnosticada com um burnout, o que levou ao afastamento dos palcos em 2024.

Itinerário

Oficialmente, ''Redescobrir Vol. 2'' teve início em julho, com uma série de apresentações pelo interior de São Paulo, percorrendo as cidades de Ribeirão Preto e Campinas. Entre as cidades da turnê, Maria Rita passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, antes de apresentar o show no Teatro Guararapes, no dia 4 de dezembro.

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