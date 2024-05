A- A+

AGENDA CULTURAL Turnê "Sorte" de Thiaguinho é um dos destaques da programação do 'finde'; confira agenda Além do show de Thiaguinho, programação destaque estreias de cinema, teatro e exposições no Paço do Frevo e Caixa Cultural Recife

O 'findi' vai ser de "Sorte" para os fãs do cantor Thiaguinho, destaque da agenda neste sábado (18) com show no Classic Hall, a partir das 21h. Por lá ele passeia por clássicos do samba e do pagode.



Ainda na gira da roda de samba, o Casa de Bambas Brasilidades também bota o tamborim pra dar o tom da noite regada à nostalgia dos anos de 1990 com "Agitos de Bambas", também no sábado, dia de celebração dos três anos da Casa Bacurau, com festa que segue até o domingo (19).



E no Teatro de Santa Isabel, Glaucia Nasser faz tributo a João Pernambuco, neste sábado e domingo.

Já para quem é de cinema, tem a estreia de "Back To Black", com roteiro que acompanha vida e obra da cantora Amy Winehouse. No teatro, têm espetáculos do Palco Giratório entre os destaques e no Paço do Frevo, Bairro do Recife, a dica é conferir a exposição "Favela em Fluxo".



CINEMA

"Back To Black"

SINOPSE: O filme deve acompanhar toda a evolução da cantora, com os hits de sucesso, produção de videoclipes e gravações de músicas. O longa também aborda o relacionamento da cantora com o ex-marido Blake Fielder-Civil e o pai dela. A breve carreira de Amy foi marcada por uma rápida ascensão

"Amigos Imaginários"

SINOPSE: A trama gira em torno de um homem que pode ver e conversar com os amigos imaginários das pessoas, fazendo amizade com aqueles que foram esquecidos ou descartados. No entanto, alguns deles acabam se tornando espíritos malignos por conta da falta de afeto, e cabe a ele salvar o mundo daqueles que se tornam maus. Com Ryan Reynolds e Emily Blunt

"A Hora da Estrela" (Remasterizado)

SINOPSE: Macabéa é uma imigrante nordestina, que vive em São Paulo. Ela trabalha como datilógrafa em uma pequena firma e vive em uma pensão miserável, onde divide o quarto com outras três mulheres. Macabéa não tem ambições, apesar de sentir desejo e querer ter um namorado. Um dia ela conhece Olímpico, um operário metalúrgico com quem inicia namoro. Só que Glória, colega de trabalho de Macabéa, tem outros planos após se consultar com uma cartomante. Com Marcélia Cartaxo e Fernanda Montenegro.

SHOWS E EVENTOS

José Augusto e Roupa Nova, em "Paixão em Dose Dupla"

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 1,3 mil no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Baile da Rainha, com Nega do Babado

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @estelita.recife

The Night Voice

Com o professor de canto Adriano Soares

Quando: Sexta-feira (17), 19h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Thiaguinho com a turnê "Sorte"

Quando: Sábado (18), 23h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Blheteria Digital e nas lojas Esposende de shopping de Recife e de Olinda

Informações: @thiaguinho

"Som na Praça", com show de Jadson Olly

Quando: Sábado (18), 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada - Rodovia PE 060, 3200, Garapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: (81) 3059-2000

Agitos de Bambas Anos 90

Quando: Sábado (18), a partir das 18h

Onde: Casa de Bambas Brasilidades - Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @casadebambabrasilidades

A Culpa é dos Signos - Especial Touro

Quando: Sábado (18), 22h

Onde: Paju Bar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @apajubar

Dia do Orgulho Nerd

Com atividades diversas

Quando: Sábado (18), a partir do meio-dia

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Informações: @livrariadojardim

"João Pernambuco - Coração de Violão"

Por Glaucia Nasser

Quando: Sábado (18), às 20h e Domingo (19), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito - retiradas dos ingressos uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do teatro

Informações: @teatrodesantaisabel // (81) 3355-3323

Show de Almir Rouche

Quando: Sábado (18), 20h

Onde:: Empório Universitário - Av. Professor Luiz Freire, 600 (ao lado do IFPE)

Ingresso R$ 15

Informações e reservas: (81) 99911-0082

Festival Bacurau 3 anos

Com Vício Louco e Mau Lopes, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (17) e Sábado (18) a partir das 22h e Domingo (19), 15h

Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @casabacurau

Ilustra Plaza - 4ª edição

Corredor de artistas com exposição e venda de produtos geek

Quando: Sexta-feira (17) e Sábado (18) a partir das 9h e Domingo (19) a partir das 12h

Onde: Plaza Shopping (Piso L4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

TEATRO

LaUrsa de Meninas (Contação de História)

Quando: Sábado (18), 16h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos esgotados no Sympla, mas haverá distribuição na bilheteria do espaço uma hora antes do espetáculo

Informações: @oposteoficial

Festival Palco Giratório

Quando: até 1º de junho

Onde: espaços diversos de Recife

Espetáculos gratuitos e pagos

Informações: palcogiratorio.sescpe.com.br

"Estudo nª 1 - Morte e Vida"

Do Grupo Magiluth

Quando: Sexta-feira (17) e Sábado (18), 20h e Domingo, 17h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla // Grátis para rtistas periféricos, trans e travestis

Informações: @magiluth

Talokudo em "As Mulheres que Habitam em Mim"

Quando: Sábado (18), 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Quaresma", inspirado na obra de Lima Barreto

Quando: Sábado (18),

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Joaquim Nabuco, Varadouro (Mercado Eufrásio Barbosa)

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3439-2911



Flávio Andradde em “Aproveite a Festa”

Quando: Sábado (18), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Classificação : 12 anos

A partir de R4 50 na Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400



"Se Eu Subir, Quem me Derruba?"

Quando: Sábado (18), 19h e domingo (19), 17h

Onde: Espaço Cênicas - Av. Marquês de Olinda, 199, Bairro do Recife

A partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @espacocenicas

"Simba, O Rei da Floresta"

Quando: Domingo (19), 16h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914





EXPOSIÇÕES

"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação terças a sextas, das 10h às 17h // sábados e domingos, das 11h às 18h

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação segunda a sexta-feira, das 9h às 18h// sábados das 14h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

"Retrato Oco"

De PV Ferraz e curadoria de Iezu Kaeru

Quando: até 26 de maio

Onde: Torre Malakoff - Praça Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3180

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1925



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

