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MÚSICA Turnê 'Três Graças': Com Belo, Xamã e novos convidados, shows chegam ao Rio e a São Paulo Com direção artística de Luiz Henrique Rios, que também assina a novela, a turnê dará origem a um especial musical que será exibido no último capítulo da novela

A turnê 'Três Graças' ganha novos nomes e reforça a proposta de levar ao palco o universo da novela exibida no horário nobre da TV Globo. Com Belo e Xamã como anfitriões, o projeto terá participações de Negra Li e Péricles.

Com direção artística de Luiz Henrique Rios, que também assina a novela, a turnê dará origem a um especial musical previsto para ir ao ar após o último capítulo da trama, no dia 15 de maio.

A atriz Gabriela Medvedovsky, que interpreta a policial Juquinha na trama, se junta a Sophie Charlotte, Pedro Novaes e Alana Cabral no time de convidados.

Negra Li participa da apresentação em São Paulo, enquanto Péricles sobe ao palco no show do Rio de Janeiro. Ambos integram a trilha sonora da produção.

As apresentações ocorrem no dia 7 de maio, no Qualistage, no Rio, e no dia 15, no Vibra São Paulo, na capital paulista. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

A direção é de Rodrigo Nascimento, com produção executiva de Valesca Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo.

SERVIÇO

Rio de Janeiro

Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Local: Qualistage (Shopping Via Parque, Barra da Tijuca)

Classificação: 18 anos (menores apenas acompanhados de responsáveis legais)

Bilheteria oficial (sem taxa): segunda a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 13h às 20h (Em dias de show, o horário pode sofrer alterações conforme a programação da casa)

São Paulo

Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Vibra São Paulo (Vila Almeida)

Classificação: 18 anos (menores apenas acompanhados de responsáveis legais)

Bilheteria oficial (sem taxa): Shopping Ibirapuera - Piso Jurupis (subsolo), próximo ao restaurante Frutaria e à academia Bio Ritmo. De terça a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h; fechado às segundas-feiras.

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