Turnês lotadas e mansões: saiba qual origem da fortuna de R$ 3,6 bilhões de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift, que fará três shows no Brasil em novembro, entrou para a lista da Forbes como uma das 100 mulheres mais ricas do mundo. Aos 33 anos, a fortuna da artista é avaliada em US$ 740 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) — e, de acordo com a publicação, a principal fonte de renda dela é a música.

Se considerar apenas personalidades do mercado fonográfico que integram a lista, Taylor só fica atrás de Rihanna. Nos últimos meses, a cantora norte-americana tem aparecido com destaque no ramo musical, já que recebeu o Grammy de Melhor Videoclipe, em fevereiro, e o VMA de Vídeo do Ano, em 2022.

Saiba quais são as principais fontes de renda da artista:

Música

Apenas em 2022, Taylor Swift alcançou 36,6 bilhões de execuções no streaming de suas músicas. O disco “Midnights”, lançado em outubro de 2022, já vendeu seis milhões de cópias em versão vinil, se tornando um dos campeões de venda. De acordo com o site Media Traffic, o mesmo álbum teve 4,6 milhões de vendas físicas, sendo o 1º colocado do ano.

Segundo a Bloomberg, a cantora representou cerca de 3% das receitas da Universal Music com as canções gravadas no último ano, gerando US$ 230 milhões em vendas. Já o contrato com a Republic Records, da mesma gravadora, oferece uma taxa de royalties sobre novas músicas de 50%. A Forbes estima que os álbuns “Folklore” e “Evermore” tenham rendido, entre julho e dezembro de 2020, US$ 14 milhões.

As turnês da cantora também são uma fonte de renda. De acordo com a Billboard, a artista quebrou o recorde de maior bilheteria nos Estados Unidos ao arrecadar US$ 266,1 milhões e vender 2 milhões de ingressos com a turnê “Reputation Stadium Tour”. Com este feito, ela ainda quebrou seu próprio recorde de turnê de maior bilheteria por uma mulher, superando os US$ 181,5 milhões da “1989”.

Imóveis

De acordo com o NY Post, Taylor Swift possui cerca de US$ 80 milhões em propriedades. A cantora tem casas de diferentes tamanhos em Los Angeles, Nova York, Nashville e Rhode Island. Apenas em Nova York, a artista é dona de um quarteirão inteiro. Em uma das mansões há oito quartos e oito lareiras.

