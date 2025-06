TV Brasil adere à aliança de emissoras públicas Global Doc

A- A+

A TV Brasil anunciou, nesta segunda-feira (23), sua adesão à Global Doc, uma aliança internacional que reúne emissoras públicas de vários países. O anúncio foi feito durante o evento Sunny Side of the Doc, realizado na França.

Na mesma ocasião, a TV Brasil e a France Télévisions lançaram uma chamada pública para projetos de coprodução de documentário entre produtoras independentes dos dois países.

A chamada pública de coprodução internacional busca propostas para a realização de um documentário que aborde a questão ambiental e a restauração da relação entre humanos e natureza de até 90 minutos. As propostas devem envolver, desde o início, a cooperação entre uma produtora brasileira e uma francesa. O projeto selecionado será financiado por recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e da France Televisions.

A diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, foi palestrante da abertura oficial do evento, que ocorre na cidade francesa de La Rochelle. Ela explicou que um dos pilares da atuação da programação da TV Brasil é a exibição da produção independente.

“Nos últimos dois anos nos tornamos uma janela relevante para o audiovisual nacional. Com a adesão da TV Brasil ao Global Doc, temos como objetivo garantir ao público da televisão aberta um conteúdo de qualidade premium e, ainda, reafirmar a nossa parceria com o setor audiovisual, ao levar o conteúdo brasileiro para o mundo, contribuindo assim para desenvolvimento da nossa economia criativa”, afirmou Pellegrino.

Parceria Brasil-França

A iniciativa marca também o fortalecimento dos laços culturais entre França e Brasil, no ano em que as duas nações celebram 200 anos de relação. Recentemente, as ministras da Cultura do Brasil e da França, Margareth Menezes e Rachida Dati, assinaram, em Paris, um acordo de cooperação entre as duas nações que visa estimular a colaboração bilateral nas mais diversas áreas da cultura e da criação artística.

Chamada internacional

Um júri composto por representantes da France Télévisions e da TV Brasil selecionará os cinco melhores projetos, que serão apresentados durante o LatAm Rio, em março de 2026, quando o vencedor será anunciado.

O projeto selecionado será financiado por recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e da France Television.

Propostas devem ser enviadas para: [email protected] até o dia 25 de novembro deste ano.

