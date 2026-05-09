TV Brasil evoca carisma de Angela Ro Ro em show exclusivo neste sábado
Artista faleceu em setembro do ano passado, aos 75 anos; TV Brasil exibe o último show da saudosa artista gravado para a televisão
Em homenagem à pianista, cantora e compositora Angela Ro Ro, que morreu em 8 de setembro de 2025, aos 75 anos, a TV Brasil exibe o último show da saudosa artista gravado para a televisão, registrado pela emissora pública com exclusividade há um ano, em 13 de março, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.
A apresentação "Cheia de Amor pra Dar" vai ao ar na madrugada deste sábado (9) para domingo (10), à meia-noite, no programa "Cena Musical", comandado pela jornalista Bia Aparecida. O conteúdo especial já está disponível no app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado no YouTube do canal.
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Emoção marca espetáculo
A produção traz a homenageada no palco com seu carisma, espontaneidade e bom humor. A última performance registrada em vídeo de Angela Ro Ro para a televisão reforça o jeito irreverente e a personalidade autêntica da artista.
Sem saber que era uma despedida, Ângela Maria Diniz Gonçalves abriu o coração para falar sobre toda sua paixão pela música e pelo público no emocionante show.
Com sua inconfundível voz grave e rouca, que deu origem ao apelido e nome artístico, Angela Ro Ro interpreta o vasto repertório de sucessos da sua trajetória.
A veterana entoa os clássicos autorais "Amor, Meu Grande Amor", "Came e Case" e "Compasso". A seleção musical ainda inclui canções como Tola Foi Você, Fogueira e Só nos resta viver.
"Eu desejo a vocês o melhor da vida: bênçãos, paz, alegria, muita saúde, proteção nas ruas e em vossos lares, tudo de melhor, prosperidade, muito sucesso e sorte. Eu amo vocês. Obrigado por terem vindo", agradece a estrela nos momentos finais da performance.
Angela Ro Ro completa a sensível declaração para o público que lotou a plateia para assistir à apresentação icônica: "Eu amo todos que me fazem trabalhar. Eu amo meu ofício. Meu ofício é minha arte. Minha arte é meu amor", finaliza a carioca.
Na atração exibida pela TV Brasil, a diva também canta temas internacionais como "Ne Me Quitte Pas", de Jacques Brel, e "Night And Day", de Cole Porter.
Ainda empresta seu talento para "Simples Carinho", de João Donato e Abel Silva, além de "Escândalo", obra composta por Caetano Veloso para ela.
Trajetória da homenageada
No show que celebrava as suas quatro décadas de vida artística, Angela Ro Ro é acompanhada pelo pianista Ricardo Mac Cord. Com mais de 13 álbuns lançados ao longo da carreira iniciada nos anos 1970, além de participações em coletâneas especiais, a artista deixou mais de uma centena de gravações.
Angela Ro Ro marcou época e fez história na cena da MPB. A sua obra foi influenciada pelo trabalho de ícones da música como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald.
Também compôs canções gravadas por personalidades de renome nacional como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima, Simone e Zélia Duncan.
A mais visceral voz das canções de amor, Angela Ro Ro lançou no início da carreira, nos anos 1970, um de seus maiores sucessos, "Amor, Meu Grande Amor". O hit cantado por multidões até hoje a colocou em lugar de destaque na música brasileira
Hospitalizada desde junho de 2025, a célebre cantora e compositora enfrentava um quadro de infecção pulmonar e não resistiu ao agravamento da doença no decorrer da internação e faleceu em setembro. Angela Ro Ro completaria 76 anos em dezembro passado.
Sobre a atração
Lançado em 2007, o "Cena Musical" é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.
A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública.
Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.
Com direção de Waldecir de Oliveira e Maíra de Assis, o Cena Musical já recebeu personalidades consagradas como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio.
Outros astros e talentos da nova geração como Zé Renato, Arrigo Barnabé, Danilo Caymmi, Alice Caymmi e o projeto Casa Ramil participam dos próximos programas.