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Programa TV Brasil exibe documentário e curta inéditos na noite desta quinta(30) O longa Galáxias aborda leitura e bibliotecas comunitárias no Brasil

A TV Brasil apresenta duas atrações inéditas na sessão noturna de filmes nesta quinta (30), a partir das 21h. Na véspera do Dia da Literatura Brasileira, a emissora pública estreia o documentário Galáxias (2014), com histórias de bibliotecas comunitárias criadas por iniciativa popular para fomentar a leitura.

Logo depois, às 22h45, o canal exibe na faixa da sétima arte o curta Quinze Primaveras (2022), trama de ficção que aborda os sonhos e os desafios vivenciados pela personagem Ravena. Após a exibição na telinha, as duas novas produções ficam disponíveis no app TV Brasil Play.

Leitura e bibliotecas comunitárias

O livro ainda pode transformar a vida de alguém? Para responder a pergunta, o documentário Galáxias mapeia o país ao contar histórias de pessoas de diferentes lugares do Brasil que por decisão própria criaram bibliotecas abertas ao público em suas comunidades.

A produção investiga como os livros têm o potencial de mudar realidades ao acompanhar iniciativas em prol da leitura que fazem a diferença no cotidiano de moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco, Amazonas e Distrito Federal.

Esse acesso à literatura contribui para conquistas pessoais e coletivas, fortalece vínculos, amplia horizontes e estimula a cidadania.

Em paralelo à narrativa dessa experiência brasileira, o filme percorre outros países para ouvir intelectuais e leitores comuns. A proposta é descobrir o que desperta o amor pelos livros. Com um olhar sensível e contemporâneo, a película reflete sobre o papel da leitura na sociedade atual.

A obra traz depoimentos de escritores brasileiros e estrangeiros. Marçal Aquino conta como o interesse por quadrinhos o levou à escrita, enquanto José Miguel Wisnik revela o impacto da biblioteca de um familiar na infância. Para o argentino Alberto Manguel, a leitura é um ato mágico. Já o americano Gay Talese diz que ler nos transporta para longe pelo poder da palavra.

Entre outros nomes, a produção Galáxias ainda traz depoimentos de autores como Luiz Ruffato e Maria Rita Kehl. Com 80 minutos, a película inédita na programação da TV Brasil tem direção de Fabiano Maciel.

Poesia e existência

A obra Quinze Primaveras é a atração na telinha do canal público na sequência da grade, às 22h45. Com 15 minutos, o curta-metragem traz uma perspectiva poética sobre o existir, o amor e a aceitação de si.

A ficção celebra a coragem de ser quem se é mesmo diante das negativas impostas pelo mundo. A trama acompanha o desabrochar pessoal de Ravena comparado às flores de suas próprias primaveras.

Em um tom agridoce, a protagonista valsa com os obstáculos da vida na tentativa de realizar os seus sonhos.

A proposta de Quinze Primaveras parte da premissa das festas de 15 anos. Entre feridas e resistência, a obra revela uma jornada sensível de afirmação e liberdade compartilhada baseada nas vivências de Ravena e vídeos de aniversário.

O filmete retrata as reflexões, as dores e a autoaceitação de Ravena, uma mulher transgênero, sobre seu amadurecimento e sua existência. O conteúdo de curta-duração dirigido por Leão Neto aborda o amor-próprio como cura.

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Ficha técnica de Galáxias

País: Brasil.

Ano: 2014.

Gênero: Documentário.

Direção: Fabiano Maciel.

Classificação indicativa: 10 anos. 80 min. Inédito.

Ficha técnica de Quinze Primaveras

País: Brasil.

Ano: 2022.

Gênero: Curta-metragem.

Direção: Leão Neto.

Classificação indicativa: 10 anos. 15 min. Inédito.

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