Cultura+

TV Brasil reexibe show no Cena Musical em homenagem a Jards Macalé

Produção traz performance exclusiva do astro que morreu no mês passado

Show exclusivo de Jards Macalé no programa Cena Musical será reexibido na TV Brasil Show exclusivo de Jards Macalé no programa Cena Musical será reexibido na TV Brasil  - Foto: Leo Aversa/Divulgação

Para celebrar a obra do cantor e compositor Jards Macalé, que morreu no mês passado aos 82 anos, a TV Brasil reexibe neste sábado (20), à meia-noite, o show exclusivo do artista no programa Cena Musical. Com carisma e personalidade, Macalé interpretou na performance o repertório autoral do seu primeiro álbum solo, lançado em 1972.

O espetáculo foi gravado pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O especial mostra a produção inquieta e transgressora de Jards Macalé que contribuiu de forma definitiva para a história da música popular brasileira.

Durante a apresentação, Jards Macalé resgata grandes sucessos da sua trajetória e clássicos do cancioneiro nacional. Algumas das músicas que o artista interpreta são Mal Secreto, parceria com Waly Salomão; 78 Rotações e Farinha do desprezo, compostas com José Carlos Capinan; e Soluções, obra solo do homenageado.

No palco da atração registrada pela TV Brasil, Jards Macalé teve a companhia da banda formada por Tutty Moreno (bateria), Gui Held (guitarra) e Pedro Dantas (baixo). O show reforça a perspectiva libertária do trabalho desenvolvido pelo astro. A ideia foi manter o transe e a conexão da improvisação coletiva da gravação original da década de 1970.

Jards Macalé rompeu as barreiras da caretice e colocou em prática a "morbeza romântica", neologismo em que se reinventou na combinação de morbidez com beleza. Em sua trajetória, o consagrado artista costumava experimentar performances para explorar novos formatos da linguagem artística.

Adepto das experimentações musicais e poéticas, ele expressou toda sua rebeldia e inquietude no palco. Essa capacidade criativa o fez ser conhecido por novos públicos.

Ao renegar os rótulos que eram atribuídos ao seu trabalho, o cantor e compositor imprimiu uma marca única repleta da originalidade que atravessa sua obra. Jards Macalé revolucionou a música do país ao mesclar rock, samba, música erudita, jazz e bossa nova, com altas doses de melancolia e sarcasmo.

Sobre o programa
Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.

O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora. O programa performances de nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Afrojazz, Orquestra Lunar, Pelados e Assucena.

SERVIÇO
Cena Musical - sábado, dia 20, para domingo, dia 21, à meia-noite, na TV Brasil

 

