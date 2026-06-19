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CULTURA TV Brasil transmite festas juninas da Bahia e de Pernambuco As transmissões são realizadas em parceria com a PrefTV, de Caruaru, e a UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), a TV Pernambuco e a TVE Bahia

A TV Brasil transmite shows de grandes artistas do cenário musical na faixa temática "Arraiá Brasil" nesta sexta-feira (19) e sábado (20) a partir das 21h direto de diversas cidades nordestinas em apresentações que valorizam a cultura nacional.

A novidade do especial é o início da apresentação, neste final de semana, das performances de Salvador e Amargosa, na Bahia, e de Petrolina, em Pernambuco. A programação também mostra as performances de cidades como Caruaru, também em Pernambuco, e Mossoró e Assú, no Rio Grande do Norte.

As atrações previstas para esta sexta-feira (19) incluem Samya, em Caruaru, além de Priscila Senna e Mestrinho, em Salvador. Ao vivo, a partir das 23h30, os jornalistas Maurício Costa e Verônica Dalcanal apresentam os shows de Solange Almeida e Simone Mendes, em Mossoró, e Wesley Safadão, de Caruaru.

No sábado (20), o especial contempla nomes como Léo Foguete que faz show em Caruaru. Com a entrada direto de Amargosa, o canal deve exibir as performances de João Gomes e Elba Ramalho na Bahia. Lagosta Bronzeada e Matheus Fernandes tendem a ser os destaques da programação de Mossoró. Neste dia, a faixa Arraiá Brasil está sob o comando de Marília Arrigoni e Muka.

"Arraiá Brasil"

As transmissões são realizadas em parceria com a PrefTV, de Caruaru, e a UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), a TV Pernambuco e a TVE Bahia, emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O "Arraiá Brasil" ganha a tela da emissora pública durante todo o mês de junho, sempre às sextas e sábados, e também nos dias 23 e 24 (noites especiais de São João). O projeto da TV Brasil em parceria com a RNCP reforça o compromisso da comunicação pública com a valorização da cultura popular brasileira, ampliando o alcance de algumas das maiores festas juninas do país.

Com geração compartilhada entre as emissoras parceiras e a TV Brasil, a cobertura permite que espectadores de todas as regiões acompanhem a diversidade musical, as tradições e a atmosfera dos festejos que movimentam milhares de pessoas no Nordeste durante o mês de junho.

Além de celebrar a riqueza cultural das festas de São João, o Arraiá Brasil fortalece a integração entre os veículos públicos de comunicação e evidencia o papel da RNCP na difusão de conteúdos regionais para todo o território nacional.

Ancorada no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, a faixa temática é comandada pelos apresentadores Bruno Barros, Cibele Tenório, Marília Arrigoni, Maurício Costa, Muka e Verônica Dalcanal. O especial temático tem espaço privilegiado na telinha do canal público durante esse mês.

Sobre a RNCP

A RNCP é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da EBC em todo o Brasil. Seu objetivo é fortalecer a comunicação pública em escala nacional, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a RNCP valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública. Prevista na lei de criação da EBC, a RNCP é um instrumento estratégico para ampliar a presença, a cooperação e o alcance do sistema público de rádio e televisão no país.

Coordenada pela EBC, a rede foi inaugurada em 2010 com 22 instituições parceiras e atualmente conta com 165 emissoras de televisão e 168 de rádio em todas as regiões, consolidando-se como o principal sistema de integração da comunicação pública do Brasil.

A RNCP vem passando por um processo histórico de expansão nos últimos anos. Em 2025, a EBC alcançou a marca de 14 novas estações colocadas em operação ao longo do ano, em parceria com emissoras públicas de diferentes regiões.

Em 2026, o ritmo de crescimento da RNCP se intensificou. Para o primeiro semestre, está prevista a entrada em operação de mais de 30 novas estações de televisão e rádio em diferentes regiões do país.

Serviço

"Arraiá Brasil"

19/06 (sexta-feira), das 21h às 3h, na TV Brasil

20/06 (sábado), das 21h às 3h, na TV Brasil

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