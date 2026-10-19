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TEVÊ E RÁDIO TV Cultura e Rádio Cultura Brasil celebram os 90 anos de Rolando Boldrin com programas especiais Documentário sobre a vida e a obra do artista vai ao ar na televisão, enquanto atração radiofônica revisita sua contribuição à música caipira e apresenta álbum inédito em sua homenagem

A obra de Rolando Boldrin será lembrada em duas atrações especiais da TV Cultura e da Rádio Cultura Brasil (77,9 MHz) em outubro.

Em referência aos 90 anos que o artista completaria na próxima quinta (22), a emissora exibe o documentário "Rolando Boldrin: Eu, a Viola e Deus" na quarta (21), às 23h30.

No dia seguinte, às 6h, a programação radiofônica traz uma edição comemorativa do Música Regional Brasileira, dedicada à trajetória do cantor, compositor, ator, apresentador e contador de histórias.

Sob direção de João Batista de Andrade, o documentário reconstrói diferentes etapas da vida de Boldrin, da infância no interior paulista à atuação na música, no cinema e na televisão. O título faz referência a uma composição do próprio artista, cuja trajetória é apresentada por meio de relatos de familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele.

Entre os participantes estão Patricia Maia Boldrin, Rosa Maria Boldrin e Adilson Boldrin, além de Aldo Pedersoli, Francisco Zeleskinar, conhecido como Chiquinho, o sanfoneiro José Clovis Franco, o Orelha, e o barbeiro Alfredo Gaspar dos Santos.

A produção também aborda a parceria entre Boldrin e o cineasta João Batista de Andrade. O artista participou de dois longas-metragens dirigidos por ele: "Doramundo" (1978) e "O Tronco" (1998).

Rádio

Na Rádio Cultura Brasil, o programa especial terá apresentação de Madeleine Alves e destacará a importância de Boldrin para a difusão da música regional brasileira.

A seleção inclui canções conhecidas de seu repertório, como "Vide, Vida Marvada" e "Eu, a Viola e Deus", além da apresentação antecipada do álbum "Élcio Dias & Amorim celebram 90 anos de Rolando Boldrin – Cantigas e Causos".

Criada em Embu das Artes, em 2019, a dupla Élcio Dias & Amorim tem como proposta manter vivas as tradições da música caipira de raiz. O lançamento integra as homenagens ao artista, que dedicou parte significativa de sua carreira à divulgação desse universo musical.

Na televisão, Boldrin também construiu uma trajetória como ator de novelas e filmes e apresentador de programas voltados à cultura popular.

Na TV Cultura, esteve à frente do Sr. Brasil durante 17 anos, levando ao público manifestações musicais de diferentes regiões do país.

Nascido em 22 de outubro de 1936, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Rolando Boldrin morreu em 9 de novembro de 2022, na capital paulista. Seu legado permanece associado à preservação e à divulgação das expressões populares brasileiras.

SERVIÇO

TV Cultura

Rolando Boldrin: "Eu, a Viola e Deus"

Exibição: Quarta-feira (21), às 23h30

Rádio Cultura Brasil (FM - 77,9 MHz)

Música Regional Brasileira – Especial Rolando Boldrin 90 anos

Exibição: Quinta-feira (22), às 6h

Apresentação: Madeleine Alves

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