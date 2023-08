TV Cultura faz homenagem a Aracy Balabanian

A- A+

A TV Cultura preparou uma programação especial para homenagear Aracy Balabanian, que faleceu nesta segunda (7), aos 83 anos. A emisora irá exibir momentos marcantes da carreira da atriz, que teve uma importante história na televisão brasileira.



Já nesta segunda (7), às 23h45, será exibido o episódio de estreia da série infantil "Vila Sésamo", de 1972. No programa, Balabanian viveu a personagem Gabriela, atuando ao lado dos personagens Garibaldo, Beto e outros.





Na madrugada da quarta para a quinta (10), a partir da 1h, será relembrada a participação de Aracy no teleteatro "A dama de Bruxelas", dirigido por Ademar Guerra, em 1985.



Por fim, na sexta (11), às 23h, a Cultura reexibe a entrevista da atriz ao programa Persona Em Foco, de julho de 2016. No programa, Aracy conta sobre o início de sua trajetória no teatro e compartilha momentos importantes da sua carreira.

