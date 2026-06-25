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TELEVISÃO TV Cultura reapresenta edição histórica do programa "Ensaio" com Maria Bethânia Programa gravado em 1990 volta à programação pela faixa Cultura Memória e reúne entrevista com Fernando Faro, além de apresentações de clássicos da música brasileira

A TV Cultura resgata, nesta sexta (26), mais um registro marcante de seu acervo com a exibição de uma edição do programa Ensaio dedicada à cantora Maria Bethânia.

Gravado em 1990, o especial integra a faixa "Cultura Memória" e será exibido às 23h30.

Na conversa conduzida por Fernando Faro, a artista revisita momentos decisivos de sua carreira, entre eles a mudança para o Rio de Janeiro para integrar o espetáculo "Opinião", experiência que representou um ponto de virada em sua trajetória profissional.

Bethânia também comenta a concepção do disco em homenagem ao repertório de Roberto e Erasmo Carlos e compartilha reflexões sobre sua forma de interpretar canções e sua relação com a música.

Além da entrevista, o programa apresenta performances de faixas que marcaram seu repertório, como "Você Não Sabe", de Roberto e Erasmo Carlos; "Rosa dos Ventos"/"Doce Mistério da Vida", de R. Young e Victor Herbert, em versão de Alberto Ribeiro; "Olhos nos Olhos", de Chico Buarque; "Explode Coração", de Gonzaguinha; e "Você", também de Roberto e Erasmo Carlos.

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