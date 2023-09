TV, filmes e teatro: conheça trabalhos de Victor Meyniel, ator espancado por homofobia, no Rio

A- A+

Agredido por homofobia na portaria de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no último sábado, o ator e humorista Victor Meyniel completou 26 anos um dia após o episódio de violência. Nascido em 3 de setembro de 1997, o artista se tornou conhecido com vídeos curtos de humor, publicados na plataforma Vine.

As gravações compartilhadas por Meyniel no Vine tinham apenas seis segundos, mas logo ganharam visibilidade. Segundo a empresa Montenegro Talents, que agencia o ator, os vídeos o levaram a ser um dos “viners” mais famosos do mundo, com mais de 500 mil seguidores conquistados em pouco tempo.

Depois disso, a carreira alavancou. Em seu currículo, estão participações na televisão, atuação como repórter do programa “Pânico” e dois espetáculos autorais no teatro: “Meu Queridooo” e “Roberta$$a”. Meyniel também passou pelo cinema, e fez parte de filmes como “Meus 15 anos”, em que fez parceria com Larissa Manoela, e “A última festa”.

O que aconteceu com Victor Meyniel?

No último sábado, o ator foi espancado na portaria de um prédio em Copacabana. As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança, que mostram o artista no chão enquanto um homem, identificado como Yuri de Moura Alexandre, de 29 anos, o golpeia com socos. Yuri foi preso em flagrante e teve prisão convertida em preventiva nesta segunda-feira.

A defesa do ator Victor Meyniel acredita que o episódio de violência sofrido por ele no último sábado pode ter sido motivado pela exposição pública da sexualidade do agressor, com o qual Victor teria “ficado”, momentos antes. Segundo a advogada Maíra Fernandes, que defende Meyniel no âmbito criminal, o artista teria perguntado, na portaria do prédio, se “ninguém sabia” sobre a orientação sexual de Yuri de Moura Alexandre. Durante o espancamento, Yuri teria afirmado: “Eu não sou viado. Você é que é”.

A pergunta de Meyniel foi motivada por uma série de comportamentos incomuns de Yuri ainda no apartamento onde passaram algumas horas na madrugada de sábado, após deixarem a boate Fire, na Zona Sul do Rio. Segundo a defesa do ator, ele e Yuri teriam se conhecido na porta da boate, por volta das 4h, e decidiram ir para o apartamento do agressor.

No apartamento, ainda segundo a defesa de Meyniel, o ator e o agressor teriam consumido bebidas alcoólicas e trocado beijos. Com a chegada de uma mulher na casa, por volta das 7h30, o comportamento dele teria mudado bruscamente. O encontro, que, segundo Meyniel, transcorria bem, se tornou uma sequência de atitudes hostis por parte de Yuri.

Quando decidiu ir embora, o ator conta que foi violentamente empurrado para fora do apartamento. Seu calçado, no entanto, ficou lá dentro. Nesse momento, o agressor teria buscado o par de sapatos, aberto a porta e arremessado o calçado contra Meyniel, que desceu pelo elevador social. Sem ser visto pelo ator, Yuri também desceu, utilizando o elevador de serviço, e eles se encontraram no térreo.

Por que Yuri de Moura Alexandre agrediu Victor Meyniel?

No local, os dois discutiram sobre a mudança de comportamento, e Meyniel teria perguntado, em seguida, se “ninguém sabia” que Yuri é “gay”. A sequência de agressões começou em seguida. A Montenegro Talents, que agencia Meyniel, classificou o episódio como crime de homofobia.

De acordo com Ricardo Brajterman, que defende Meyniel na esfera cível, a delegada Débora Rodrigues, da 12ª DP (Copacabana) enviou um ofício ao síndico do prédio para que imagens das câmeras de segurança sejam recolhidas e enviadas para auxiliar na investigação.

Após a agressão, Meyniel fez exame de corpo delito no Instituto Médico Legal e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os policiais prenderam o agressor em flagrante momentos após o crime. No momento da prisão, ele teria se identificado como médico da aeronáutica. Depois, negou, afirmando ser médico residente. Por conta disso, foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

Um boletim de ocorrência também foi aberto por conta da conduta do porteiro, que teria se omitido ao não prestar socorro ao ator. “A vítima foi ouvida, os agentes analisaram imagens de câmeras de monitoramento e realizam demais diligências para elucidar os fatos”, disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio de nota.

Agressor diz que Meyniel 'desrespeitou' sua esposa

Em depoimento à 12ª DP (Copacabana), o sargento Fabiano Valadão, do 19º BPM, contou que foi ao apartamento de Yuri, acusado de agredir Victor, e lhe perguntou o motivo do espancamento. O agressor lhe deu como resposta que o ator “teria desrespeitado sua esposa” e também disse que conheceu Victor numa “baladinha”.

Ao sargento e seu colega, que foram ao prédio prendê-lo e prestar socorro a Victor, Yuri se identificou como militar, apresentando um crachá do Hospital Central da Aeronáutica. Na delegacia, ficou comprovado que o agressor mentiu. Ele não era nem militar, nem tampouco médico. Os investigadores descobriram que ele era estudante de medicina. Por isso, além dos crimes de lesão corporal e injúria por preconceito, Yuri irá responder por falsidade ideológica.

