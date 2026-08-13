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TELEVISÃO TV Globinho volta à programação da Globo em edição especial; saiba quando Retorno do programa que marcou a infância de milhares de brasileiros faz parte das ações do Criança Esperança de 2026

A nostalgia vai tomar conta da programação da Globo na manhã do dia 10 de outubro com uma edição única e especial da TV Globinho.

O retorno do programa que marcou a infância de milhares de brasileiros faz parte das ações do Criança Esperança de 2026, campanha promovida pela emissora em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A informação é da coluna Canal D, do jornal O Dia.

Onze anos após o seu fim, a TV Globinho ainda é lembrada com carinho e saudosismo. Em uma publicação nas redes sociais, a TV Globo reuniu vinhetas antigas e o pedido de diversos telespectadores pela volta do programa, aumentando as expectativas para um possível retorno.

"E se o Criança Esperança realizasse esse sonho por um dia?", antecipou a emissora na legenda da publicação.

A TV Globinho estreou em 3 de julho de 2000 como um quadro do programa infantil Bambuluá, apresentado por Angélica.

Conquistando o público, o quadro logo virou uma atração diária independente em 2002. Mas, por mudanças na política editorial da TV Globo, saiu do ar em 2015.

Maratona da Esperança

A edição especial do programa infantil é só uma das ações pensadas para a Maratona da Esperança deste ano, que tem como tema "Protegendo o Futuro das Crianças".

A programação começa no sábado, 10 de outubro, e segue até a segunda-feira (12), Dia das Crianças, quando acontece o Show da Esperança.

Ao longo dos dias, os telespectadores serão convidados a resgatar memórias da infância, enquanto ajudam o programa social Criança Esperança.

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