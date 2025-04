TV Globo 60 anos: você sabe quais são os filmes mais exibidos na Sessão da Tarde?

A- A+

Faixa de cinema mais popular da TV Globo a Sessão da Tarde movimenta as tardes da emissora há 51 anos. Aproveitando as comemorações dos 60 anos da TV Globo, resolvemos relembrar quais os filmes mais exibidos desde a estreia do horário.

A Sessão da Tarde teve seu pontapé inicial no dia 4 de março de 1974, com filmes diferentes sendo exibidos em São Paulo e no Rio.

Enquanto os espectadores cariocas tiveram acesso a "Os perigos de Paulina" (1967), comédia dirigida por Herbert B. Leonard e Joshua Shelley, o público paulista ficou com o cultuado drama "Oito e meio" (1963), de Federico Fellini.

A faixa de horário continua fazendo sucesso mesmo depois de tanto tempo, alcançando média de 19,4 milhões de espectadores por exibição.

No ano passado, "Como eu era antes de você" foi o filme de maior audiência no horário, visto por 23 milhões de pessoas.

Confira os filmes mais exibidos na Sessão da Tarde:

"Curtindo a vida adoidado" (1986)



O clássico de John Hughes estrelado por Matthew Broderick, Alan Ruck e Mia Sara acompanha Ferris Bueller, um jovem rebelde que, ao lado do melhor amigo e da namorada, decide faltar a um dia de aula no colégio e que acaba dando início a uma aventura sem final definido.

"Um príncipe em Nova York" (1988)



Eddie Murphy vive um príncipe de um rico país africano que decide fugir de um casamento arranjado e se muda para Nova York, iniciando uma vida comum como funcionário de uma lanchonete de fast food.

James Earl Jones e Arsenio Hall também integram o elenco.

"Ghost: Do outro lado da vida" (1990)



Quem não se lembra deste outro clássico da Sessão da Tarde? Em "Ghost: Do outro lado da vida", Patrick Swayze interpreta um homem que é assassinado, mas que tem seu espírito deixado para trás.

Com a ajuda de uma médium, vivida por Whoopi Goldberg, ele precisa avisar a ex-amada (Demi Moore) sobre uma ameaça que se aproxima.

"De volta à lagoa azul" (1991)

Estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins, "A lagoa azul" (1980) é um clássico visto muitas vezes na Sessão da Tarde.

Mas a continuação, que revelou Milla Jovovich, é quem figura entre os filmes mais exibidos na faixa de horário.

"Encontro de amor" (2002)



Nem só de hits dos anos 1980 e 1990 animaram a faixa de cinema da TV Globo. A comédia romântica com Jennifer Lopez e Ralph Fiennes também está entre as obras mais exibidas na história da sessão.

A trama acompanha uma funcionário de hotel que se envolve com um político hospedado no local ao se passar por uma socialite.

"De repente 30" (2004)



Outro clássico mais recente da Sessão da Tarde é "De repente 30". A comédia estrelada por Jennifer Garner e Mark Ruffalo acompanha uma menina que deseja ser adulta em seu aniversário de 13 anos e acaba tendo o pedido realizado ao acordar no dia seguinte como uma mulher de 30 anos.

