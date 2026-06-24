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SEM NOVELA

TV Globo cancela capítulos de todas as novelas inéditas em dia de jogo do Brasil na Copa; confira

Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo

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Leticia Colin vive Adriana em Quem Ama CuidaLeticia Colin vive Adriana em Quem Ama Cuida - Foto: Globo/ Manoella Mello

Os torcedores brasileiros têm um compromisso marcado nesta quarta-feira, 24: acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo.

As alterações afetam diretamente os fãs de novelas, que precisarão ficar atentos à grade.

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Todas as produções inéditas deixam de ser exibidas excepcionalmente nesta noite, enquanto outras terão seus horários ajustados para acomodar a transmissão esportiva.

Quais novelas serão exibidas hoje?
Os telespectadores não verão capítulos de A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 24.

As três produções inéditas saem da grade para dar espaço à cobertura das partidas entre Brasil e Escócia, às 19h, e entre República Tcheca e México, às 21h45.

Além do Tempo seguirá normalmente com exibição a partir das 15h. Já Avenida Brasil será antecipada para as 15h40.

Como fica a programação da Globo?

A cobertura esportiva começa ainda no início da noite. Confira os principais horários:

 

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