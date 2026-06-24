TV Globo cancela capítulos de todas as novelas inéditas em dia de jogo do Brasil na Copa; confira
Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo
Os torcedores brasileiros têm um compromisso marcado nesta quarta-feira, 24: acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo.
As alterações afetam diretamente os fãs de novelas, que precisarão ficar atentos à grade.
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Todas as produções inéditas deixam de ser exibidas excepcionalmente nesta noite, enquanto outras terão seus horários ajustados para acomodar a transmissão esportiva.
Quais novelas serão exibidas hoje?
Os telespectadores não verão capítulos de A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 24.
As três produções inéditas saem da grade para dar espaço à cobertura das partidas entre Brasil e Escócia, às 19h, e entre República Tcheca e México, às 21h45.
Além do Tempo seguirá normalmente com exibição a partir das 15h. Já Avenida Brasil será antecipada para as 15h40.
Como fica a programação da Globo?
A cobertura esportiva começa ainda no início da noite. Confira os principais horários:
- 15h00 - Além do Tempo
- 15h40 - Avenida Brasil
- 16h45 - Pré-Hora Copa do Mundo 2026
- 19h - Brasil x Escócia
- 21h10 - Jornal Nacional