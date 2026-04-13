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BBB TV Globo inaugura "Jardim BBBotânico" para homenagear as as 'plantas' do reality O espaço reúne espécies vegetais em homenagem a ex-participantes do BBB que ficaram conhecidos pela falta de protagonismo no jogo

A TV Globo inaugura no mês de abril nos Estúdios Globo o “Jardim BBBotânico”, um espaço cenográfico e paisagístico que presta uma homenagem aos chamados “plantas” do ‘Big Brother Brasil’, participantes que, com um jogo mais silencioso, são lembrados pelo público pela ausência de enredo e protagonismo em suas edições.

Com mais de 10 espécies, entre bromélias, alocasias, palmeiras, samambaias e costela-de-adão, cada planta do jardim recebe uma placa com o nome de um desses brothers e sisters de diferentes edições.

O espaço integra o tema de forma orgânica, e a curadoria parte de nomes que foram apelidados durante as edições do programa como “plantas”.

Para a edição atual, a escolha contou com a participação do público. Ao lado de Karol Conká, a equipe foi às ruas ouvir quem são, para os fãs, os representantes desse posto no ‘BBB 26’.

Nesta segunda-feira (13), para inaugurar oficialmente o espaço, Karol recebeu as ex-BBBs Rizia Cerqueira (19), Pocah (21) e Brunna Gonçalves (22).

*Com informações da assessoria de imprensa

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