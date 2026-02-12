TV Globo mostra reação de Sol Vega com expulsão do BBB 26

A- A+

A TV Globo mostrou o momento em que Sol Vega foi comunicada sobre a sua expulsão nesta quarta-feira, 11, no BBB 26. Na ocasião, Sol foi chamada no Confessionário e informada que "ultrapassou os limites permitidos no programa". A sister demonstrou compreender a decisão.

Sol foi desclassificada do reality após agredir Ana Paula Renault. "Nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26", informou a produção do reality show aos confinados.

Na manhã desta quarta-feira, 11, uma discussão generalizada tomou conta da casa após Milena acordar os rivais de propósito. Durante a briga, Sol Vega avançou em direção a Ana Paula. Aos gritos, Sol segurou os braços da jornalista.

Logo após a agressão, Babu Santana reagiu e questionou a ação. "Opa, opa, que isso?", perguntou o veterano. Ana Paula, então, questionou: "Você viu que pisou no meu pé aqui?". Sol retornou ao lugar e encerrou a discussão dizendo: "Se toca, p****."

Entenda a briga que gerou a expulsão

Milena bateu na porta dos quartos para chamar os brothers para o café da manhã. Como parte dos participantes não levantou, ela insistiu, o que irritou Sol Vega. Ao descer as escadas, Sol confrontou Milena e reclamou da atitude. "O que é isso, Milena? É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente", disse a atriz

A mineira respondeu que "amanhã vai ter uma terceira", o que provocou nova reação de Sol: "Respeita, minha filha! Cresce". Milena respondeu em tom de deboche: "Eu já fiz 18 anos". Sol, então, afirmou que a sister "parece uma criança". A discussão seguiu e Milena passou a bater nas portas dos quartos gritando para acordar todos os participantes. "Todo mundo, acorda!", disse. Em seguida, completou: "Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham bonito, né?".

A briga se estendeu para a cozinha, onde Ana Paula e Sol passaram a discutir. Sol continuou comentando o comportamento de Milena na cozinha e voltou a dizer que a postura da sister havia sido infantil. Ana Paula Renault entrou na conversa e comentou a reação da atriz.

Irritada, Sol disparou: "Se toca, Ana Paula…" A jornalista respondeu: "Fala mais alto, não estou escutando". Na sequência, Sol se levantou e foi em direção a Ana Paula aos gritos, confrontando a participante. Após o momento de tensão, Ana Paula ironizou: "Agora vai chorar". Sol rebateu: "Não sou você, não, Ana Paula, se toca".





