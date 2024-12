TV Globo revela data de estreia e duração do ''BBB 25''

A- A+

O ''Big Brother Brasil'' já tem data marcada para estrear. O reality show, que será apresentado por Tadeu Schmidt e contará com a direção de gênero de Rodrigo Dourado, terá o primeiro episódio da temporada exibido em 13 de janeiro. De acordo com comunicado divulgado pela TV Globo, a edição de 2025 do programa será uma edição especial de 100 dias em que duplas disputarão o prêmio.

A casa da edição comemorativa do BBB — que celebrará 25 edições bem como os 60 anos da Globo — contará com uma decoração inspirada na teledramaturgia da emissora.



Mais conhecida como Bia do Brás, participante que foi um dos destaques do "BBB 24", no qual terminou na quinta colocação, Beatriz Reis será uma das pessoas responsáveis por informar o público dos acontecimentos da casa em meio à programação da Globo.

"É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei — eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar — e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o 'Big Brother'", afirmou Bia no comunicado oficial do anúncio.

Ela dividirá a missão com Thiago Oliveira, que desde 2022 é um dos apresentadores do "É de casa". Jornalista de formação, ele também tem experiência na área de Esportes da emissora. Outros nomes bem conhecidos do público embarcarão no time do programa como Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, que apresentarão o “Bate-Papo BBB” no gshow e no Globoplay; e no Multishow, Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro se revezam na bancada do “Mesacast BBB”.

