"Pernambuco Hoje" volta a programação da TV Pernambuco, a partir desta segunda-feira (17)

De segunda a sexta-feira, às 19h, os pernambucanos ganham um novo telejornal com a volta do "Pernambuco Hoje". Exibido pela TV Pernambuco, emissora pública do estado, o programa, que marcou época na década de 1990 - e contou com nomes de destaque do jornalismo do estado como as jornalistas Graça Araújo, Stela Maris, Rose Maria e Marilena Breda - agora se apresenta como uma das produções que integram a retomada do jornalismo na emissora.

O "Pernambuco Hoje" soma à grade jornalística com "Repórter Pernambuco" e "Boletim Notícia da Hora", exibidos no 46.1 do Recife e Região Metropolitana; 12.1 em Caruaru, Arcoverde, Salgueiro e Garanhuns e 13.1 em Petrolina. No comando do programa, Nice Lima vai conduzir as noites da tv:

“Apresentar o Pernambuco Hoje é um desafio carregado de muita honra e responsabilidade, por representar uma equipe aguerrida que se supera cada dia para entregar conteúdo, e também pela importância que existe em se produzir jornalismo numa emissora pública de tanta história como a TV Pernambuco”, destaca a apresentadora.

Durante a semana de estreia, que inicia na segunda-feira (17), o telejornal põe no ar uma série de reportagens sobre os povos originários de Pernambuco, marcando as celebrações da semana indígena. A série tem produção de Aline Oliveira, reportagem de Tiago Morais e imagens de Uirá Ferreira.

