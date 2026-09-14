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Show Twenty One Pilots fecha Rock In Rio 2026 com alto astral e ritmo intenso Dupla, formada por Tyler Joseph e Josh Dun fez uma apresentação competente e 'sem deixar a peteca cair'

O Twenty One Pilots encerrou o palco Mundo do festival Rock In Rio em 2026 sob chuva, no início da madrugada desta segunda-feira, 14. O show foi transmitido ao vivo pelo Globoplay e Multishow.

A dupla, formada por Tyler Joseph e Josh Dun fez uma apresentação competente e 'sem deixar a peteca cair', se esforçando para animar o público com seus talentos multi-instrumentistas, que permitem variar entre ritmos e gêneros.

O show também fez um uso de luzes (e de escuridão) digno de um headliner de Rock In Rio, buscando combinar o ambiente a cada música tocada. E assim, entre o claro e o escuro, o barulho e o silêncio, o movimento e o repouso, o Twenty One Pilots embalou o público e fechou a noite em alto astral.

Como foi o show do Twenty One Pilots no Rock In Rio 2026

O show começou por volta das 0h12. Após a exibição de alguns vídeos rápidos no telão, luzes vermelhas destacaram o baterista Josh Dun. Em ritmo forte, o vocalista Tyler Joseph surgiu de forma enérgica, mascarado.

A plateia cantou junto em Overcompensate - parte das letras apareceu num telão atrás da dupla. Em The Contract, Joseph desceu do palco e foi para junto da plateia, onde girou o cabo do microfone e manteve o ritmo.

Ao fim da música, retirou a máscara conforme o show mudava para um clima mais suave, indicado também pela transição do vermelho para o amarelo na iluminação. Com um violão em mãos, cantou Center Mass. Em Shy Away, trazia um baixo, acompanhado por cores claras e variadas.

"Muito obrigado por esperar pelo último dia do festival para nos ver tocar", disse o cantor quando o show se aproximava de meia hora. Em ritmo lento, foi exibido um vídeo mostrando fãs e fogo. O baterista ressurgiu no palco carregando uma tocha acesa antes de Jumpsuit, apresentada com pirotecnia visual ao fundo.

Em Drum Show, um intervalo para Dun, sem camisa, subir em uma estrutura em uma altura bastante acima do palco e, de lá, tocar em outra bateria. O público ergueu as lanternas de seus celulares em RAWFEAR.

Após perambular novamente próximo ao público em Ride, um dos maiores sucessos do grupo, o vocalista chamou um funcionário da segurança, Jonathan, ao palco e pediu para que o público o ovacionasse. O profissional, então, ajudou-os a puxar mais uma leva do refrão com a plateia.

Depois de Tally, veio um cover de Seven Nation Army, clássico de outra dupla famosa do rock, os White Stripes. Ainda havia tempo para um discurso, citando a honra de encerrar o festival: "Estava em nossa lista, tocar no lendário Rock In Rio. E nós conseguimos. Muito obrigado!"

O ápice da apresentação ficou para o final. Quem ficou no Rock In Rio até seus últimos momentos foi incentivado por Joseph a pular no ritmo de Trees, em alto astral.

A despedida veio por volta de 1h40, totalizando praticamente uma hora e meia de apresentação.

O cantor e o baterista, então, desceram novamente e ficaram próximos ao público. Cada um com uma percussão, ainda regeram os fãs para os últimos gritos e pulos no festival.

Setlist do Twenty One Pilots no Rock In Rio 2026

Overcompensate

The Contract

Center Mass

Shy Away

Heathens

Next Semester

One Way

Tear in My Heart

Jumpsuit

Nico and the Niners

Heavydirtysoul

Drum Show

RAWFEAR

Drag Path

Doubt

Ride

Tally

Seven Nation Army (cover do White Stripes)

Stressed Out

Trees

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