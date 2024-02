A- A+

MÚSICA Twenty One Pilots lança ''Overcompensate'', canção que marca a nova fase da banda A música faz parte do novo álbum do duo, chamado de ''Clancy'', com data de lançamento para o dia 17 de maio de 2024

A banda norte-americana Twenty One Pilots, formada por Tyler Joseph (vocalista) e Josh Dun (baterista), lançou, nesta quinta-feira (29), a sua nova canção ''Overcompensate'', em todas as plataformas digitais, além da divulgação do seu videoclipe, no próprio canal do Youtube.

A música faz parte do novo álbum do duo, chamado de ''Clancy'', marcando uma nova fase para o grupo, com o seu sexto álbum de estúdio.



O disco já tem data de lançamento: 17 de maio de 2024. O álbum contará com 13 faixas inéditas, que devem dar continuação à narrativa desenvolvida pela dupla desde ''Vessel'' (2013) e explorada cada vez mais nos álbuns seguintes: ''Blurryface'' (2015), ''Trench'' (2018) e ''Scaled And Icy'' (2021).

Antes do anúncio da nova faixa, já havia especulações entre os fãs do duo, depois de perceberem uma mudança nas capas de todos os álbuns do Twenty One Pilots, agora, com a presença de faixas vermelhas nos olhos das ilustrações.

Criatividade e estilo alternativo são marcas da banda

Alternativos e criativos

O videoclipe de ''Overcompensate'' carrega referências dos álbuns anteriores e o estilo alternativo do duo, misturando rock, pop, hip hop, rap e música eletrônica. A nova fase do duo vai ter como marca a presença da cor vermelha, evidenciada no clipe, e pela continuidade do mundo criado pela banda, que une a sua criatividade para desenvolver alter egos, personagens, enigmas, reflexões, narrativas e metáforas nas suas composições.

Nome do novo álbum, ''Clancy'' é um personagem conhecido dos fãs, por ter sido apresentado na divulgação de ''Trench'', o quarto álbum de estúdio da banda, como o eu lírico desse disco, contando através de cartas sua relação com a cidade distópica de Dema, local do álbum.

Capa do novo álbum ''Clancy'' | Crédito: Divulgação

Passagem pelo Brasil

Twenty One Pilots esteve no Brasil no ano passado (2023), quando foi escalado de última hora para substituir o Blink 182 no Lollapalooza 2023, apresentando os seus maiores sucessos, como ''Stressed Out'', ''Ride'', ''Heathens'' e ''Car Radio''.

O show foi marcada pelo medley em homenagem a músicas populares do País, com o trompetista Dr. Blum tocando "Garota de Ipanema", "Mas que nada" e "Baile de Favela". Essa foi a terceira vez da banda no Lollapalooza. O Twenty One Pilots ainda não anunciou as datas da turnê do novo álbum.

