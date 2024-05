A- A+

MÚSICA Twenty One Pilots lançou o álbum ''Clancy'' nesta sexta-feira (24) e tom de despedida ganha ênfase O sétimo álbum de estúdio do duo norte-americano conta com 13 faixas

Nesta sexta-feira (24), o duo norte-americano Twenty One Pilots lançou o seu sétimo álbum de estúdio, intitulado ''Clancy'', com 13 faixas que contemplam o rock contemporâneo da banda.

O disco foi lançado durante a madrugada em todas as plataformas digitais, simultaneamente, Tyler Joseph (vocalista) e Josh Dun (baterista) realizaram uma transmissão ao vivo, com a divulgação de todas as canções e videoclipes inéditos, que estão disponíveis no Youtube do duo. Esse momento serviu para o grupo explicar para os fãs sobre o processo criativo do álbum e das músicas.







Twenty One Pilots havia apresentado para o público quatro músicas que estariam em ''Clancy'': ''Overcompensate'', ''Next Semester'', ''Backslide'' e ''The Craving'' (single version). Eles trazem a turnê do álbum para o Brasil em 2025, com shows em Curitiba (22 de janeiro), Rio de Janeiro (24 de janeiro) e São Paulo (26 de janeiro). Os ingressos estão à venda no site Eventim.

Mitologia

"Clancy" expande a mitologia desenvolvida pela banda durante os discos anteriores ''Vessel'' (2013), ''Blurryface'' (2015), ''Trench'' (2018) e ''Scaled And Icy'' (2021). Tyler volta a repetir neste disco um trecho da música ''Banditos'' – nome que representa os fãs da banda – no qual ele diz: ''Eu criei este mundo para sentir algum controle. Destruir se eu quiser'', citada em ''Overcompensate''.

A última década da banda foi marcada pela criação de um universo distópico, gerando engajamento dos fãs em discutir e formular teorias, tentando estabelecer uma cronologia para essa narrativa.

''Clancy'' – nome dado ao álbum – é um personagem conhecido pelos fãs da banda, pois já apareceu anteriormente em outras composições como o eu lírico do disco ''Trench'' (2018). O protagonista conta, através de cartas, sua relação com a cidade distópica de Dema, local do álbum.

Twenty One Pilots acabou?

Dentre as diversas referências presentes em ‘’Clancy’’, a nova produção do duo é uma antítese de ''Blurryface'', pois, no álbum feito há nove anos, existe um ponto de ignição, enquanto esta última obra parece ter ganhado um tom de despedida.

As músicas percorrem a jornada de um herói que, entre perseguições, fugas e conflitos, conseguiu encontrar o seu caminho. O álbum pode ser visto como o protagonista encontrando sua redenção, mas, que, antes de partir, precisa agradecer para assim poder dizer adeus.

Por outro lado, durante a transmissão, Tyler retrucou o questionamento dos fãs da banda, perguntando: ''Vocês me dizem. Isso soa como o fim?''.



Clássico contemporâneo

Independente se a jornada que percorre esse universo, ou a própria banda esteja perto de acabar, eles honram toda a sua carreira ao dar continuidade aos alter egos, personagens, enigmas, metáforas presentes nessa narrativa. O estilo alternativo do duo, segue sendo uma combinação de rock, pop, hip-hop e música eletrônica, mas, eles mostram que conseguem explorar novas sonoridades, como nas composições ''Routines In The Night'', ''Oldies Station'' e na apoteótica ''Paladin Strait''.



Twenty One Pilots fez de ''Clancy'' um clássico da música contemporânea, uma odisseia para completar uma jornada de mais de uma década.

