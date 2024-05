A- A+

MÚSICA Twenty One Pilots: venda de ingressos para shows no Brasil começa nesta quinta-feira; veja preços Venda de ingressos para o show dupla americana começa nesta quinta-feira (16); Saiba o valor e como comprar

Twenty One Pilots anunciou na última quinta-feira (9), as datas dos shows que fará no Brasil em janeiro do ano que vem, com a turnê The Clancy World Tour. A venda para o público geral começará às 12h nesta quinta (16) no site da Eventim.

Twenty One Pilots no Brasil

A dupla americana fará shows em 9 cidades da América Latina. A turnê brasileira começará em Curitiba, no dia 22 de janeiro, e segue para o Rio de Janeiro, dia 24 e, por último, em São Paulo, no dia 25. Os valores dos ingressos variam de R$ 165 a R$ 810, dependendo da cidade e da área selecionada.

Confira as datas e locais dos shows do Twenty One Pilots no Brasil:

Show do Twenty One Pilots em Curitiba

Local: Pedreira Paulo Leminski (espaço ao ar livre)

Data: 22 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

Quanto custa o ingresso do show do Twenty One Pilots em Curitiba?

Pista Inteira: R$ 460

Pista Meia: R$ 230

Pista Premium Meia: R$ 405

Show do Twenty One Pilots no Rio de Janeiro

Local: Farmasi Arena.

Data: 24 de janeiro de 2025 (sábado)

Quanto custa o ingresso do show do Twenty One Pilots no Rio de Janeiro?





Pista Premium Inteira: R$ 810

Pista Premium Inteira: R$ 610

Cadeira N1 Inteira: R$ 550

Camarote: R$ 550

Cadeira N3 Inteira: R$ 330

Pista Premium Meia: R$ 305

Cadeira N1 Meia: R$ 275

Cadeira N3 Meia: R$ 165

Show do Twenty One Pilots em São Paulo

Local: Allianz Parque

Data: 26 de janeiro de 2025 (domingo)

Quanto custa o ingresso do show do Twenty One Pilots em São Paulo?

Pista Premium Inteira: R$ 810

Cadeira Inferior Inteira: R$ 610

Pista Inteira: R$ 460

Pista Premium Meia: R$ 405

Cadeira Superior Inteira: R$ 400

Cadeira Inferior Meia: R$ 305

Pista Meia: R$ 230

Cadeira Superior Meia: R$ 200

Como comprar ingressos para shows do Twenty One Pilots no Brasil

A pré-venda para os shows da dupla no Brasil começou nesta terça-feira (14 de maio) às 12 horas para clientes Santander no site Eventim e vai até quinta-feira (16 de maio) às 10 horas. Já a venda geral começará às 12h de quinta (16) no site, e às 13h na bilheteria.

