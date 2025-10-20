Seg, 20 de Outubro

TWICE

Grupo Twice confirma lançamento de filme no Brasil; veja data

Cantoras sul-coreanas celebram 10 anos de carreira com longa-metragem e álbum

O sul-coreano Twice surgiu em um reality showO sul-coreano Twice surgiu em um reality show - Foto: Steven Anthony Hammock / Wikimedia Commons

Na sexta-feira (17) a Sato Company, distribuidora de produções coreanas no Brasil, confirmou o lançamento do documentário do grupo TWICE no país.

Para marcar os 10 anos do grupo coreano Twice, a Sato Company, distribuidora de produções coreanas no Brasil, confirmou o lançamento do longa-metragem "One Million, Twice".

A estreia nacional está marcada para 6 de novembro. 

O filme conta a história do grupo e a vida sob os holofotes. Ainda não foram divulgadas as redes de cinema que irão exibir "One Million, Twice".

O Twice é um grupo feminino sul-coreano formado pela JYP Entertainment em 2015, formado no reality show "Sixteen", e conta com nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu. 

Álbum
Parte das comemorações da primeira década de vida do grupo, o Twice também também lançou o álbum "Ten: The Story Goes On" e apresentou as músicas novas durante o último desfile do Victoria's Secret Fashion Show.
 

