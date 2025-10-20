Grupo Twice confirma lançamento de filme no Brasil; veja data
Cantoras sul-coreanas celebram 10 anos de carreira com longa-metragem e álbum
Na sexta-feira (17) a Sato Company, distribuidora de produções coreanas no Brasil, confirmou o lançamento do documentário do grupo TWICE no país.
A estreia nacional está marcada para 6 de novembro.
O filme conta a história do grupo e a vida sob os holofotes. Ainda não foram divulgadas as redes de cinema que irão exibir "One Million, Twice".
O Twice é um grupo feminino sul-coreano formado pela JYP Entertainment em 2015, formado no reality show "Sixteen", e conta com nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu.
Álbum
Parte das comemorações da primeira década de vida do grupo, o Twice também também lançou o álbum "Ten: The Story Goes On" e apresentou as músicas novas durante o último desfile do Victoria's Secret Fashion Show.