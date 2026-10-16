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INTERNACIONAL Ty Segall faz estreia no Brasil com show em São Paulo (SP), em novembro Referência do rock alternativo, músico californiano se apresenta no Cine Joia em novembro, acompanhado pelas bandas Ema Stoned e Bike

O público brasileiro terá a primeira oportunidade de assistir ao vivo a Ty Segall, um dos artistas que ajudaram a moldar os rumos do rock independente nas últimas décadas.

O músico, compositor e produtor norte-americano sobe ao palco do Cine Joia, em São Paulo, no dia 15 de novembro, a partir das 18h.

A programação inclui apresentações das bandas paulistas Ema Stoned e Bike, além de discotecagem da Supernovissima. Os ingressos começaram a ser anunciados para venda a partir de 1º de julho, ao meio-dia.

A realização é da Associação Cultural Cecília, que há quase 20 anos atua na promoção da música independente.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho da entidade de aproximar o público brasileiro de artistas relevantes da cena alternativa internacional. Entre as realizações anteriores está a passagem do Bikini Kill pelo país.

Uma trajetória de experimentação

Natural de Laguna Beach, na Califórnia, Ty Segall começou a lançar trabalhos solo em 2008, depois de integrar grupos da cena local.

Desde então, consolidou uma carreira marcada pela produtividade e pela disposição para explorar diferentes vertentes musicais.

Garage rock, punk, psicodelia, glam e folk aparecem em uma obra que combina guitarras distorcidas, melodias marcantes e experimentações.

O artista também está à frente de projetos como Fuzz e GØGGS, além de desenvolver parcerias com músicos ligados à música experimental.

A reputação construída nos discos ganha outra dimensão nos palcos, onde improvisação, volume e intensidade ocupam lugar central.

Com uma discografia que reúne dezenas de lançamentos, entre álbuns de estúdio, registros ao vivo, EPs, singles e colaborações, Segall tornou-se presença recorrente no circuito internacional de rock alternativo.

Novo disco no repertório

A passagem pelo Brasil ocorre durante a divulgação de Chrome, álbum que sucede Possession e marca uma nova etapa do trabalho coletivo do músico com Ben Boye, Evan Burrows, Mikal Cronin e Emmett Kelly. A participação dos integrantes no processo de composição reforça a dinâmica de grupo que orienta o disco.

As faixas de Chrome aproximam referências do proto-punk, do grunge e da psicodelia, conduzidas por guitarras incisivas e uma base rítmica vigorosa.

Entre passagens de maior peso e momentos de elaboração melódica, as letras percorrem imagens imaginárias e situações cotidianas, ampliando as possibilidades sonoras sem abandonar a identidade característica de Segall.

A apresentação no Cine Joia permitirá ao público brasileiro conhecer ao vivo essa fase recente da carreira do artista, em uma noite que também coloca em evidência nomes da cena independente paulista.

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