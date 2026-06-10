A- A+

Saúde Tyler Mane, o Dentes de Sabre de "X-Men", revela diagnóstico de câncer de mama raro; entenda Ator assumiu publicamente a condição de saúde que é mais comum em mulheres

O ator Tyler Mane, que interpretou o personagem Dentes de Sabre na franquia "X-Men", revelou publicamente que enfrenta uma forma "super rara" de câncer de mama. Em uma postagem no Instagram, ele compartilhou o diagnóstico da condição de saúde predominantemente associada a mulheres.



Mane confessou que inicialmente pensou em manter seu diagnóstico em segredo, mas decidiu compartilhá-lo publicamente. O ex-lutador profissional de 59 anos, Mane reprisou o papel de Dentes de Sabre no filme "Deadpool & Wolverine".



“Tenho más notícias: começo a quimioterapia hoje. Um em cada 750 homens será diagnosticado com câncer de mama durante a vida, e eu sou um deles.”, disse o ator em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (9).

Na legenda do vídeo, Tyler Mane descreveu a condição como "super rara", detalhando que "apenas 1% dos cânceres de mama ocorrem em homens", o que leva ao estigma sobre a doença entre o público masculino.

“Descobri que os homens têm maior probabilidade de serem diagnosticados em estágios avançados porque não se fala sobre isso e não se procura por diagnósticos. Na verdade, todos os meus médicos ignoraram a possibilidade e só consegui consultar um médico logo no início porque minha esposa insistiu para que eu removesse o nódulo.”

“Para ser sincero, minha primeira reação foi manter segredo. Quer dizer, é meio constrangedor”, admitiu. Aprender mais sobre a doença o convenceu a falar abertamente.



Com mais de 60 mil de seguidores no Instagram, o ator também incluiu um breve vídeo dele no hospital, conectado a um soro intravenoso. "Foda-se o câncer", sussurrou, levantando o dedo do meio.



Na terça-feira (9), ele publicou uma atuação do tratamento, após o segundo dia de quimioterapia. Emocionado, agradeceu às pessoas “por todo o carinho e apoio”.



“Vou vencer esse câncer. Obrigado por me acompanharem nessa jornada. Precisamos conscientizar as pessoas. O câncer é uma doença terrível, mas, se você o detectar cedo o suficiente, pode vencer essa batalha.”



Mane, que começou como lutador profissional antes de se dedicar à atuação, também interpretou o vilão Michael Myers no filme de terror "Halloween" de 2007 e na sequência de 2009, "Halloween II".



Entenda a doença

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de um em cada 100 casos de câncer de mama diagnosticados nos Estados Unidos ocorre em homens. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 0,5% e 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens.

Por se tratar de uma doença rara, costuma passar despercebida ou ser diagnosticada equivocadamente, por isso, muitos casos só são descobertos em estágios avançados.Entre os fatores que podem influenciar para a doença estão o histórico familiar de câncer de mama e sobrepeso, segundo o CDC.



Veja também