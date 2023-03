Tyler Perry: quem é o ator, diretor e roteirista americano que é padrinho da filha de Harry e Meghan

A- A+

Realizado na última sexta-feira, na Califórnia, o batismo de Lilibet — a filha do príncipe Harry e de Meghan Markle — gerou bastante repercussão na imprensa britânica. Enquanto especulações acerca da cerimônia são levantadas, uma figura ganhou destaque: Tyler Perry, o padrinho da criança.

Emmit Perry Jr. tem 56 anos e nasceu em Nova Orleans, Luisiana, nos Estados Unidos. Teve uma infância pobre e uma adolescência turbulenta. Ganhou projeção nos anos 1990, escrevendo diversas peças de teatro. A primeira foi "I know I've been changed", de 1992. Em "I can do bad all by myself", estreou sua personagem Madea, uma "vovó temente a Deus e armada", como seu site oficial a descreve. A personagem fez sucesso e foi parar no cinema, em "Diary of a mad black woman", que estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos.

Hoje, Perry tem no currículo 24 longas-metragens, 20 peças teatrais, 17 programas de televisão e dois livros best-sellers. Ele comanda um império audiovisual baseado no Tyler Perry Studios, em Atlanta, Geórgia. Recentemente, ele anunciou seu mais recente projeto com a Netflix: "Mea Culpa" , um drama sobre um advogado de defesa criminal que assume o caso de um artista que pode ou não ter assassinado sua namorada. Escrito dirigido e produzido por Perry, "Mea Culpa" é o quinto filme feito por ela para a Netflix.

Tyler Perry também é conhecido por sua fortuna. Em 2009, ele foi citado pela revista Forbes como o sexto homem mais bem pago de Hollywood. Em 2011, a mesma revista o classificou como "o homem mais bem pago do entretenimento nos Estados Unidos". Hoje, estima-se que sua fortuna seja avaliada em mais de US$ 1 bilhão — cerca de R$ 5, 14 bilhões.

