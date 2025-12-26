A- A+

FAMOSOS Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, está em reabilitação após ser encontrado nas ruas Artista de 36 anos ficou conhecido na infância por interpretar Martin Qwerly na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, está internado em um hospital no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, para receber atendimento médico após uma mobilização de amigos e familiares que buscavam ajudá-lo a iniciar um processo de reabilitação. O artista de 36 anos ficou conhecido na infância por interpretar Martin Qwerly na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned.

Segundo informações obtidas pelo jornal Daily Mail, a internação ocorreu após uma avaliação emergencial feita por uma equipe especializada, que concluiu pela necessidade de atendimento imediato. Chase foi encaminhado para um hospital da região, onde permanece sob observação por um período inicial de 72 horas.

Segundo a publicação, pessoas próximas afirmaram que o ator está bem assistido e dizem que o momento representa uma chance de recuperação.

A articulação para que Chase aceitasse o tratamento contou com a participação do influenciador e empresário Jake Harris, que foi acionado a pedido do pai do ator. Harris relatou que conseguiu viabilizar, no mesmo dia, a avaliação médica que levou à internação. Amigos do ator também relataram conversas por chamada de vídeo nos dias anteriores, na tentativa de convencê-lo a procurar ajuda profissional.

A notícia marca uma mudança de cenário em relação aos registros feitos na véspera de Natal, quando Chase foi visto enfrentando a chuva em uma cidade da Califórnia e recebendo roupas e alimentos de desconhecidos. As imagens, que circularam nas redes sociais, reacenderam a preocupação com sua saúde e situação pessoal.

Em setembro, o ator havia sido visto vagando pelas ruas de Riverside, aparentando estar em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, familiares alertaram que ele não conseguia administrar dinheiro ou medicamentos sozinho e reforçaram a necessidade de acompanhamento médico especializado.



