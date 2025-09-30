A- A+

celebridades Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon que foi visto em situação de rua, recebe doações O ator ficou conhecido por sua participação em "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned"

Conhecido pelo seu papel como o estudande inteligente Martin Qwerly, na série "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned", da Nickelodeon, Tylor Chase foi visto recentemente em situação de rua.

Ele foi descoberto no perfil @lethallalli do aplicativo TikTok, e a cena, publicada no dia 18 de setembto, levantou comoção na internet.

Recentemente, no domingo (28), a mesma conta do TikTok publicou atualizações com vídeos do ator em uma situação melhor após doações feitas por fãs.

