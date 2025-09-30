Ter, 30 de Setembro

celebridades

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon que foi visto em situação de rua, recebe doações

O ator ficou conhecido por sua participação em "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned"

Tylor ChaseTylor Chase - Foto: Reprodução/TikTok/Nickelodeon

Conhecido pelo seu papel como o estudande inteligente Martin Qwerly, na série  "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned", da Nickelodeon, Tylor Chase foi visto recentemente em situação de rua.

Ele foi descoberto no perfil @lethallalli do aplicativo TikTok, e a cena, publicada no dia 18 de setembto, levantou comoção na internet. 

Recentemente, no domingo (28), a mesma conta do TikTok publicou atualizações com vídeos do ator em uma situação melhor após doações feitas por fãs.

