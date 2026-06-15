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Famosos Tyra Banks processa Netflix e diz que documentário distorceu entrevista Em processo, ela alega que a série "Reality Check: Inside America's Next Top Model" a retratou de forma falsa

A atriz Tyra Banks entrou com um processo no último sábado (13) por difamação contra a Netflix e os diretores da série documental "America's Next Top Model", alegando que eles manipularam entrevistas para sustentar uma narrativa falsa sobre sua participação no programa. O processo, aberto na Califórnia, alega que a série de três partes, "Reality Check: Inside America's Next Top Model", que estreou no streaming em fevereiro, difamou Banks por implicação e a retratou de forma falsa.

A ação também alega quebra de contrato e endosso falso. A produtora EverWonder Studio também é citada como ré. Representantes da Netflix, assim como dos diretores da série, Mor Loushy e Daniel Sivan, e do estúdio EverWonder, ainda não se manifestaram sobre o processo. Um representante de Banks também se recusou a comentar.

O documentário “Reality Check”, que explorou o legado de triunfos e controvérsias de “America's Next Top Model”, gerou diversas reações. Alguns questionaram por que demorou tanto para analisar o programa, que foi exibido nos Estados Unidos por 24 temporadas (ou “ciclos”, na terminologia do programa) entre 2003 e 2018.

Outros queriam responsabilizar Banks, criadora, apresentadora e produtora executiva de “America's Next Top Model”, pelos erros do programa, que incluíram pedir às modelos que se passassem por pessoas sem-teto, bulímicas, viciadas em drogas ou vítimas de crimes violentos, e solicitar que adotassem raças ou etnias diferentes.

Banks afirma em seu processo que os produtores não compartilharam respostas suficientes da entrevista de três horas e meia que ela concedeu, na qual respondeu a perguntas sobre a história do programa, incluindo críticas a decisões que, segundo ela, abordaria de forma diferente hoje.

“Das horas de respostas fornecidas pela Sra. Banks, os produtores usaram apenas cerca de 16 minutos. Os produtores usaram o que podia ser descontextualizado e remontado para sustentar uma narrativa falsa e difamatória, sem relação com o que ela realmente disse. A responsabilidade assumida pela Sra. Banks acabou sendo descartada", diz o processo.

Na época do lançamento da série documental, a Netflix afirmou que era importante para os criadores contar uma história honesta e completa sobre "America's Next Top Model". Um produtor executivo da série contou que a perspectiva de Banks sempre foi importante para a série, acrescentando que ela nunca teria pedido para ter qualquer participação ou controle criativo.

Um exemplo particularmente flagrante de manipulação por parte dos produtores, alega o processo, diz respeito a Shandi Sullivan, que concorreu a um contrato de modelo com uma importante agência no Ciclo 2.

Ela e outras modelos viajaram para Milão, onde foram filmadas bebendo vinho com moradores locais. Sullivan relembrou na série documental da Netflix que estava completamente embriagada enquanto a equipe de filmagem a gravava na cama com um homem.

Na série da Netflix, Sullivan descreve o evento como uma agressão, “algo que a Sra. Banks nunca tinha ouvido antes e que não lhe foi dito durante a entrevista”, segundo o processo. A ação também explica que os produtores cortaram os acenos de cabeça afirmativos de Banks quando questionada se lembrava de Sullivan, bem como sua resposta imediata às perguntas sobre ela: “Eu me lembro da história dela”. A série mostra Banks olhando para cima e dizendo “hum” antes da tela ficar preta.

"Os réus editaram a série da Netflix para dar a entender que a Sra. Banks sabia que estava sendo questionada sobre uma agressão sexual e que estava tentando intencionalmente evitar o assunto", afirma a ação judicial.

Segundo a denúncia, Banks só teve acesso à série documental um dia antes da estreia na Netflix, o que a impediu de corrigir imprecisões, solicitar edições ou retirar sua participação. Ainda de acordo com o processo, a Netflix e a EverWonder também recusaram os pedidos de Banks para revisar as gravações da entrevista na íntegra.

“Sem outra alternativa, a Sra. Banks move esta ação para responsabilizar os produtores, para obrigar a produção das filmagens não editadas que eles se recusaram a liberar para a Sra. Banks e para defender a reputação que eles prejudicaram deliberadamente”, diz a queixa.

Banks está solicitando um julgamento por júri para determinar a indenização.

A série fala sobre modelos, jurados e integrantes da produção de America’s Next Top Model, incluindo Tyra Banks, revisitam o legado complexo do reality nesta série documental reveladora. Além de Banks, participaram do elenco Jay Manuel e Miss J. Alexander.

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