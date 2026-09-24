U2 anuncia novo álbum de estúdio e lança o single "Silencio"; confira
Com lançamento marcado para 13 de novembro, "Carnaval De Luz" celebra os 50 anos da banda e traz colaborações com Rosalía e Dolly Parton
No ano em que celebra cinco décadas de trajetória desde que Larry Mullen Jr. afixou um bilhete em uma escola de Dublin buscando parceiros para formar uma banda, o U2 se prepara para lançar seu 16º álbum de estúdio.
Intitulado “Carnaval De Luz”, o projeto marca o retorno da banda após um hiato de nove anos sem produzir trabalhos inéditos.
O disco chega às plataformas digitais e lojas em 13 de novembro deste ano e conta com o lançamento do single “Silencio”, uma faixa rápida e enérgica inspirada no surf punk, acompanhada por um videoclipe gravado na Cidade do México.
Ouça "Silencio":
Com uma proposta sonora que equilibra a experimentação e a composição rigorosa, o álbum aborda temas como liberdade, espiritualidade e resistência diante de cenários sombrios. Gravado sob a produção de Jacknife Lee, o trabalho complementa dois EPs lançados no início do ano e traz colaborações marcantes com diversos produtores e compositores ao longo de suas doze faixas.
Entre os destaques do projeto estão as parcerias com artistas de diferentes estilos e gerações. A cantora espanhola Rosália marca presença na faixa “The Mirror Maker”, adicionando novos contornos à sonoridade do quarteto irlandês. Já o encerramento do álbum fica por conta de “Torn”, um dueto com Dolly Parton que se destaca como uma terna canção country focada em laços familiares e representa o último registro gravado pela artista norte-americana.
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Abaixo, confira a lista de faixas completa de “Carnaval De Luz”:
Go (Carnaval De Luz)
La Reina
Street Of Dreams
The Mirror Maker (Rosalía)
Superficiality
If The World Is At War We Better Not Be
Silencio
The Greatest Show On Earth
Glorify
Midnight Sunshine
Can’t Stop Us Now
Torn (Feat. Dolly Parton)