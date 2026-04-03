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música U2 lança novo EP de surpresa com músicas sobre crianças na guerra e homenagem a Patti Smith Lançado na Sexta-feira Santa, "Easter Lily" sucede "Days of Ash", que a banda apresentou na última Quarta-feira de Cinzas

A banda irlandesa U2 lançou um novo EP de surpresa nesta Sexta-Feira Santa, 3. O trabalho, intitulado Easter Lily, sucede Days of Ash, EP lançado na última Quarta-Feira de Cinzas, em fevereiro. As novas músicas refletem temas como crianças envolvidas na guerra e esperança. O título ainda faz uma homenagem a Patti Smith, que lançou o álbum Easter em 1978.

"Com Easter Lily, acabamos fazendo perguntas muito pessoais, como: nossos relacionamentos estão à altura desses tempos desafiadores? O quanto lutamos pela amizade? Nossa fé pode sobreviver à deturpação de significado que esses algoritmos adoram recompensar? Toda religião é uma bobagem e continua nos destruindo, ou existem respostas em suas entrelinhas? Existem cerimônias, rituais, danças que talvez estejamos perdendo em nossas vidas? Do rito da primavera à Páscoa e sua promessa de renascimento e renovação...", escreveu Bono em uma carta compartilhada no Instagram do grupo.



Segundo a banda, Easter Lily é "um conjunto muito mais reflexivo de canções". O EP inclui uma composição em parceria com o renomado compositor britânico Brian Eno na faixa COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?). "Observar o avanço global do fascismo é desanimador. Eu estava lendo sobre mais um incidente abominável - desta vez em Israel - quando Bono me enviou a versão finalizada desta música. Ela teve um efeito poderoso sobre mim", comentou o compositor à fanzine Propaganda, dedicada à banda.

Apesar do lançamento, Bono frisou que o grupo ainda está trabalhando em um novo disco. "Estamos no estúdio, ainda trabalhando em um álbum barulhento, caótico e 'extremamente colorido' para tocar ao vivo, que é onde o U2 se sente em casa. Ainda buscamos no rock n'roll vibrante um ato de resistência contra toda essa coisa horrível em nossas telinhas", escreveu o vocalista.

'Days of Ash'

A primeira coletânea de músicas inéditas lançada pela banda desde 2017 abordou temas como a violência do ICE (Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos), além dos conflitos no Irã e na Faixa de Gaza.

O EP reuniu seis canções e um poema que abordam temas como a morte de Renée Good, poeta morta por um agente do ICE em janeiro, a violência contra os palestinos na Faixa de Gaza e os protestos contra o líder do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morto por um bombardeio americano e israelense no dia 28 de fevereiro, dez dias após o lançamento do disco.



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