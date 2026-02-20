A- A+

música U2 lança um EP de "canções urgentes", segundo Bono A primeira coletânea de músicas inéditas lançada pela banda desde 2017 traz o título Days of Ash e reúne seis canções e um poema

A banda irlandesa U2, comandada por Bono, lançou um novo EP com músicas que abordam a violência do ICE (Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos), além dos conflitos no Irã e na Faixa de Gaza. A banda garante que o disco serve de aperitivo de um novo álbum a ser editado até o fim do ano. "É uma resposta imediata a eventos atuais e inspirado pelas pessoas extraordinárias e corajosas que lutam na linha da frente da liberdade", diz um comunicado oficial. "Essas faixas do EP não podiam esperar", declarou o vocalista Bono Vox.

A primeira coletânea de músicas inéditas lançada pela banda desde 2017 traz o título Days of Ash e reúne seis canções e um poema. Um dos assuntos mencionados é o caso Renée Good, poeta morta por um agente do ICE em janeiro. Em recente entrevista, Bono descreveu Renée, tema da primeira música do EP, American Obituary, como "uma mulher comprometida com a desobediência civil não violenta".

A música Song of the Future homenageia Sarina Esmailzadeh, jovem de 16 anos morta em 2022, após ter sido espancada pelas forças de segurança iranianas durante protestos. A faixa One Life at a Time é dedicada à ativista palestina Awdah Hathaleen, envolvida na produção do documentário vencedor do Oscar, Sem Chão, e morta na Cisjordânia em 2025. The Tears of Things é sobre os ensinamentos de profetas da religião judaica para condenar a violência generalizada.

O poema incluído no EP é do israelense Yehuda Amichai, Wildpeace. Há, ainda, a participação de Ed Sheeran e do ex-soldado ucraniano Taras Topolia na música Yours Eternally.

