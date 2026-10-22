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SHOW

U2 no Brasil em 2027: banda anuncia show extra em São Paulo; veja detalhes

O grupo liderado por Bono volta ao Brasil depois de dez anos com a turnê que será baseada no novo álbum, "Carnaval de Luz"

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U2 anuncia data extra para show no Brasil em 2027U2 anuncia data extra para show no Brasil em 2027 - Foto: Viviane Sassen/Divulgação

A banda U2 anunciou um show extra em São Paulo para o dia 14 de março de 2027. Com isso, até o momento, serão três apresentações na cidade, nos dias 10, 12 e 14 de março, da turnê "Carnaval de Luz Presents: The Greatest Show On Earth". Todos os shows ocorrerão no Morumbis.

O grupo liderado por Bono volta ao Brasil depois de dez anos com a turnê que será baseada no novo álbum, "Carnaval de Luz", programado para ser lançado no dia 13 de novembro. O single mais recente do álbum, "Silencio", foi lançado em setembro.

Além de São Paulo, o U2 só se apresentará em outras duas cidades da América do Sul: Cidade do México (23, 26 e 28 de fevereiro) e Buenos Aires (23 e 25 de março).

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Veja como serão as vendas para esta nova data de 14 de março de 2027:
23/10 - 8h às 10h, para assinantes do site oficial do U2.
23/10 - 10h às 15h, no site www.ticketmaster.com.br, para clientes Santander, sendo que clientes Santander Select e Private Banking terão uma fila exclusiva. Outras modalidades de clientes poderão comprar entre 10h e 14h.
23/10 - 15h - Venda para o público em geral pelo site www ticketmaster.com.br

U2 em São Paulo
Datas: 10 de março de 2027 (quarta-feira), 12 de março de 2027 (sexta-feira) e 14 de março de 2027 (domingo)
Local: MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário do show: 21h
Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP
Ingressos: a partir de R$ 345,00 (ver tabela completa)
Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Preços dos ingressos
Arquibancada: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira
Pista: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira
Cadeira superior: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira
Cadeira inferior: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira
Pista Premium A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira
Pista Premium B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira
Gold Circle: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira
Red Zone: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)*

*O pacote inclui:
- Ingresso para área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco.

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